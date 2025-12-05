wallofsounds 2025 festival la VII edizione dal titolo “territorium/territori” parte il 6 dicembre

La settima edizione di #wallofsounds, il festival dedicato alle arti e alle pratiche del suono contemporanei, diretto da Gaetano La Rosa, torna tra dicembre 2025 e febbraio 2026 col titolo “territorium/territori”, un’indagine sulla relazione tra arti, paesaggi e comunità.

Il festival prosegue il suo percorso di esplorazione delle forme ibride del contemporaneo, mettendo in dialogo musica, voce, arti visive e cinema all’interno di luoghi simbolici della città, dal Museo Pitrè al Teatro Garibaldi, dai Cantieri Culturali della Zisa alla Chiesa dei Santi Crispino e Crispiniano.

Il programma musicale si apre con Alessandra Novaga al Museo Etnografico Siciliano “Giuseppe Pitrè”: chitarrista e compositrice tra le più radicali della scena sperimentale italiana, presenta una nuova ricerca dedicata alla dimensione intima del paesaggio sonoro con un progetto dedicato a Tarkowskij e Bach.

Seguirà la doppia performance, realizzata in collaborazione con Fondazione Studio Rizoma, di Antonina Nowacka, artista polacca che lavora sulla voce come strumento di trance e contemplazione, che propone SONGS OF THE MOON AND THE FLOWER, e Jacoba van Tonder, in arte COBI, artista sonora sudafricana, sostenuta dal Goethe-Institut Palermo, che con VERTICAL TIME crea un’opera sonora immersiva ispirata alla ricerca archeologica nel sito di Hili ad Al Air, negli Emirati Arabi Uniti.

Il festival ospita inoltre BESTIA SAGRADA di Isabel Do Diego, alter ego femminile del musicista e performer andaluso, Juan Diego Calzada. che intreccia canto, elettronica, identità di genere e mitologie femminili. Si aggiungono le esposizioni site-specific di Corrado Sassi, artista visivo, fotografo, attore e regista, che crea delle mappe reimmaginate lavorate con art textile, e Cécile Donato Soupama, autrice di installazioni che trasformano lo spazio in un territorio emotivo e rituale.

In dialogo con la programmazione performativa, #wallofsounds, insieme al Centro Sperimentale di Cinematografia – sede Sicilia, e col patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, dedica un ampio approfondimento sulla figura di Gianni Celati (Sondrio, 10 gennaio 1937 – Brighton, 3 gennaio 2022), scrittore, regista, traduttore e anglista.

Il convegno Percorrere la terra, curato da Ermanno Cavazzoni e Jean Talon Sampieri, esplora la scrittura e la cinematografia di Celati attraverso interventi, proiezioni e incontri con il regista Paolo Muran, i docenti del CSC, Piero Li Donni e Massimiliano Serio, e gli studenti del laboratorio di “drammaturgia della realtà” condotto a Porticello e Santa Flavia: “Sulle tracce di Celati: geografie umane, geografie del vuoto”. Tra i materiali presentati figurano Strada provinciale delle anime, Case sparse – Visioni di case che crollano e La Vita come Viaggio Aziendale, con un focus sulle sue intuizioni precoci riguardo allo sguardo turistico e alla trasformazione dei luoghi.

Il percorso espositivo del festival si articola invece alla Chiesa dei Santi Crispino e Crispiniano, dove verrà inaugurata l’installazione site-specific Territori di Corrado Sassi, a cura di Gaetano La Rosa, e, tra gennaio e febbraio 2026, Territorium di Cécile Donato Soupama, a cura di Federica Fruttero.

Con questa edizione, #wallofsounds continua a costruire una mappa di luoghi attraversati dal suono, offrendo alla città un laboratorio aperto in cui arti, territori e comunità si riscrivono reciprocamente.

Info festival: + 39 3282643700

https://www.facebook.com/WallofsoundsFestival https://www.instagram.com/wallofsounds_festival

LINE UP

ALESSANDRA NOVAGA: /THE ARTISTIC IMAGE IS ALWAYS A MIRACLE 6 dicembre, Museo Pitrè, Via Duca degli Abruzzi, 1, ore 20:00

ANTONINA NOWACKA: SONGS OF THE MOON AND THE FLOWER 20 dicembre, Teatro Garibaldi, in collaborazione con Fondazione Studio Rizoma

JACOBA VAN TONDER, in arte COBI: VERTICAL TIME, 20 dicembre, Teatro Garibaldi, in collaborazione con Fondazione Studio Rizoma e il sostegno del Goethe-Institut Palermo

Date e orari da definire per ISABEL DO DIEGO, BESTIA SAGRADA, in collaborazione con Instituto Cervantes, CORRADO SASSI, e CÉCILE DONATO SOUPAMA

IL CONVEGNO SU CELATI

#wallofsounds festival e Centro Sperimentale di Cinematografia Sede Sicilia

presentano PERCORRERE LA TERRA Indagine sulla scrittura e la cinematografia di Gianni Celati a cura di Ermanno Cavazzoni e Jean Talon Sampieri. Con il Patrocinio dell’Accademia delle arti Palermo, e la partecipazione dei corsi di “Fotografia” e di “Cinema e Audiovisivo”.

CSC Palermo – Cantieri Culturali della Zisa

Il convegno sarà articolato in due giornate dalle 9:30 alle 17:00: 9 dicembre, Scrivere e filmare partendo dai luoghi; dalle 9:30 alle 13:00, 10 dicembre, Spunti e riflessioni sull’homo turisticus.

LE MOSTRE

Chiesa dei Santi Crispino e Crispiniano – Vicolo San Michele Arcangelo, Palermo

orari: martedì 9.00-13.30; merc/ven 9.30-13.30 e 14.00-17.30; weekend 10.00-17.00

Corrado Sassi /TERRITORI /installazione site-specific /a cura di Gaetano La Rosa

Inaugurazione entro dicembre https://www.corradosassi.com

Cécile Donata Soupama /TERRITORIUM /installazione site-specific /a cura di Federica Fruttero, gennaio 2026 – inizio febbraio 2026