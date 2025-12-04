Questo borgo siciliano diventa magico a Natale: arrivano da tutta Italia per visitarlo

Il borgo dei presepi, la magia del Natale tra vicoli e luminarie: presepi ovunque, mercatini di Natale, sapori e artigianato

Se ami il Natale e desideri vivere l’atmosfera delle feste in tutta la sua magia, Erice è la meta perfetta. Il borgo medievale siciliano si trasforma ogni anno in un vero e proprio villaggio natalizio grazie alla rassegna “EricèNatale”, un’iniziativa che porta luci, colori e allegria tra le vie storiche del centro. Passeggiando tra le stradine acciottolate, i visitatori si trovano immersi in un mondo fiabesco fatto di presepi, luminarie e decorazioni che rendono il borgo unico nel suo genere.

Il borgo è celebre come “Borgo dei presepi” perché le rappresentazioni della Natività si trovano in ogni angolo: nelle chiese, tra i vicoli, nelle vetrine delle botteghe e in piazze suggestive. Monumentali, barocchi, moderni o realizzati in ceramica, i presepi diventano il simbolo di un Natale vissuto con creatività e devozione. Ogni anno gli artigiani locali e gli appassionati realizzano opere che uniscono tradizione e innovazione, trasformando la visita in un percorso sorprendente tra arte e spiritualità.

A completare l’esperienza, i mercatini natalizi offrono un viaggio tra artigianato e gastronomia siciliana. Casette di legno collocate vicino a Piazza Loggia e Piazzetta San Giuliano propongono prodotti tipici, decorazioni fatte a mano e dolci tradizionali. Tra profumi di cannella, cioccolato e vin brulé, i visitatori possono acquistare souvenir unici e scoprire le eccellenze locali, vivendo un vero e proprio mercatino di Natale all’italiana in un contesto storico unico.

Durante “EricèNatale” non mancano mostre particolari che arricchiscono il percorso culturale. Alcune esposizioni presentano schiaccianoci, carillon tedeschi o installazioni originali come il “Presepe Sportivo”, legato agli eventi della “Città Europea dello Sport 2027”. Queste iniziative offrono spunti di interesse per tutte le età, aggiungendo un elemento educativo e artistico alle celebrazioni natalizie del borgo.

La Casa di Babbo Natale e laboratori per bambini

I più piccoli hanno un ruolo speciale nella rassegna. Nella Casa di Babbo Natale, generalmente situata in Piazza San Martino, i bambini possono incontrare il celebre personaggio e partecipare a laboratori creativi, realizzando decorazioni e piccoli regali. Questo spazio dedicato ai più giovani rende il borgo un luogo di magia, divertimento e coinvolgimento, dove la tradizione incontra la fantasia.

L’atmosfera di Erice a Natale è resa ancora più suggestiva dalla musica. Gli zampognari accompagnano i visitatori tra le vie del borgo con melodie tipiche, mentre concerti di jazz, gospel e musica classica animano piazze e spazi comuni. La combinazione di suoni tradizionali e moderni contribuisce a creare un’esperienza immersiva, capace di affascinare turisti e residenti.

Luminarie, profumi e suggestioni

Ogni angolo del borgo è decorato con luminarie e addobbi che trasformano le stradine medievali in un vero spettacolo visivo. I profumi dei dolci tradizionali, del vin brulé e delle specialità gastronomiche riempiono l’aria, regalando ai visitatori una sensazione di calore e festa tipica delle migliori atmosfere natalizie. Passeggiare per Erice in questo periodo significa immergersi in una favola tra storia e tradizione.

Per godere appieno della magia di “EricèNatale”, il periodo migliore va dal 6 dicembre al 6 gennaio. Passeggiando tra mercatini, presepi e mostre, partecipando ai laboratori e ascoltando la musica dal vivo, i visitatori possono scoprire ogni angolo del borgo e apprezzare le creazioni degli artigiani locali. La combinazione di arte, cultura e intrattenimento rende Erice una meta imperdibile per chi vuole vivere il Natale in Sicilia con tutti i sensi.