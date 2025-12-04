Rosario Fiorello derubato per l’ennesima volta: “Come vivere in prigione”

Rosario Fiorello vittima di un furto nella sua villa romana: il racconto in diretta Instagram e la decisione che gli ha cambiato la vita

Rosario Fiorello torna a parlare del furto subito lo scorso agosto nella sua villa a Roma. Secondo i rumors, i malviventi avrebbero portato via beni per un valore stimato di circa 300mila euro, approfittando della sua assenza per le vacanze. Non si tratta purtroppo di un episodio isolato: è la quarta volta che lo showman siciliano finisce nel mirino dei ladri, un’esperienza che lascia segni di preoccupazione e amarezza.

Qualche giorno fa, durante una diretta Instagram insieme al collega Fabrizio Biggio per annunciare il ritorno de “La Pennicanza” su Rai Radio2, Fiorello ha scelto di aprirsi sui come si sente dopo l’ennesimo furto. “Lo sai che c’era gente che tifava per i ladri che hanno rubato a casa mia? In Italia è così. ‘Hanno fatto bene perché lui è ricco’”, ha raccontato, esprimendo il rammarico per una percezione comune che colpisce chi riesce a vivere bene.

Lo showman ha sottolineato quanto la sicurezza domestica sia diventata una necessità quotidiana. “Ho inferriate dappertutto, come in galera”, ha confessato. Già in passato, durante la consegna del Tapiro d’oro da “Striscia la notizia” nel 2019, Fiorello aveva raccontato esperienze simili, precisando che non si trattava della prima volta e che episodi simili erano già accaduti. La sensazione di non poter rientrare a casa senza protezioni estreme resta forte.

Nonostante la gravità della situazione, Fiorello non rinuncia all’ironia, sua cifra distintiva. Durante la diretta con Biggio ha mostrato un segno sul naso dovuto a una caduta dalla bici: “Ho frenato col freno davanti, mi sono ribaltato davanti al cancello di casa. Ho frenato con la sinistra, non pensavo che quella bicicletta avesse i freni così potenti. C’ho una bici fighissima, non lo dico altrimenti mi rubano pure quella. E’ l’unica cosa che mi è rimasta”, ha raccontato, scherzando su un piccolo incidente personale in mezzo a eventi più seri.

Il dispiacere per la perdita di oggetti

Lo sfogo di Fiorello si è concentrato anche sul senso di violazione e dispiacere legato alla perdita dei beni. “Perché in Italia se stai bene è una colpa, se ce la fai è una colpa, ma tanto hanno rubato solo cose, cose, non mi hanno rubato l’anima. Però non c’ho più niente, hanno pure pulito dopo”, ha detto, evidenziando la frustrazione per l’atto criminoso e la sensazione di impotenza di fronte a simili eventi.

Mercoledì 17 settembre, durante un’altra diretta Instagram, Fiorello ha aggiunto ulteriori particolari sul furto. “Mi hanno svaligiato casa e si sono portati via tutto anche dalle mensole. I premi tv no, quelli li hanno lasciati”, ha confidato, con un mix di sollievo e amarezza. Anche piccoli oggetti con un valore affettivo, purtroppo, non sono stati risparmiati dai ladri.

Una vicenda che si ripete

Questi episodi confermano come la casa dello showman sia stata presa di mira più volte nel corso degli anni. Le ripercussioni non riguardano solo il patrimonio materiale, ma anche la sensazione di sicurezza personale. Fiorello racconta di vivere una condizione che definisce simile a “una galera”, tra inferriate e sistemi di protezione, un prezzo emotivo elevato che accompagna la notorietà e il successo.

Nonostante tutto, Fiorello mantiene un atteggiamento equilibrato tra amarezza e ironia. La sua testimonianza mette in luce non solo le difficoltà e le paure legate ai furti, ma anche la capacità di reagire e continuare a vivere con leggerezza, pur proteggendo ciò che è importante. Il suo racconto offre uno spaccato realistico della vita di un personaggio pubblico alle prese con la sicurezza domestica e le dinamiche di criminalità urbana.