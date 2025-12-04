XFactor 2025, la Sicilia sogna il tris: rob favorita per il trionfo finale

Riflettori puntati sull’ultimo atto di XFactor 2025, che si terrà giovedì 4 dicembre nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli. La finale vedrà confrontarsi quattro talenti: PierC, DELIA, EroCaddeo e rob.

Ogni giudice presenterà il proprio artista: Francesco Gabbani punta su Piercesare Fagioli, nato a Milano nel 2000 e cresciuto a Casale Monferrato, con l’inedito “Neve Sporca”; Jack La Furia crede in Delia Buglisi, ventiseienne di Catania, autrice di “Sicilia bedda”; Achille Lauro ripone fiducia in Damiano Caddeo, originario di Modena e cresciuto in Sardegna, con il brano “Punto”. Infine, Paola Iezzi scommette su Roberta Scandurra, in arte rob, cantante catanese classe 2005, che si esibirà con “Cento ragazze”.

Secondo le quote, la favorita assoluta è rob, quotata mediamente a 2.00. Più distanti EroCaddeo e PierC, entrambi a 4.50, mentre DELIA chiude le lavagne con una quotazione media di 5.50.

La Sicilia potrebbe così confermarsi protagonista del talent: in finale salgono infatti due artiste catanesi, ricordando anche i trionfi passati di Lorenzo Fragola nel 2014 e di Lorenzo Licitra nel 2017. Attualmente, il Veneto guida la classifica delle regioni italiane con più vincitori, grazie a Francesca Michielin (2011), Chiara Galiazzo (2012) e il gruppo Soul System Leslie (2016). Puglia, Lazio, Lombardia e Sicilia seguono a pari merito con due vittorie ciascuna.

Un’eventuale vittoria di rob o DELIA farebbe salire la Sicilia a tre vincitori, raggiungendo il primato insieme al Veneto. Se a vincere fosse EroCaddeo, invece, la Sardegna otterrebbe il suo primo successo, mentre PierC porterebbe il Piemonte a quota due.

La finale di XFactor 2025 si preannuncia dunque carica di emozioni, con la Sicilia pronta a brillare ancora una volta sul palco del celebre talent show.