Meteo Sicilia di sabato 18 e domenica 19 ottobre

Sabato. Tempo stabile al mattino con sole prevalente, salvo ancora delle nubi con residui fenomeni sulla Sicilia nord-orientale. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nella notte da ovest ma senza fenomeni di rilievo associati.

Domenica. Nubi sparse e schiarite al mattino su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sui settori sud-orientali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con acquazzoni sparsi, più asciutto altrove. Stabile in serata con nuvolosità irregolare.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, salvo locali foschie o addensamenti bassi sulle pianure. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati e qualche nube sulle Alpi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in aumento al Nord-Ovest ed ampi spazi di sereno altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente salvo locali addensamenti sul versante adriatico. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con prevalenza di cieli sereni e qualche addensamento in Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi ma con tempo per lo più asciutto, ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge in arrivo sulla Sicilia meridionale e locali fenomeni in Appennino. Tra la serata e la notte peggiora su Sicilia e Calabria con piogge e temporali sparsi, localmente anche intensi.

Temperature minime in generale diminuzione e massime stabili o in generale aumento su tutta l’Italia.

