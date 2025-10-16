Meteo Sicilia di venerdì 17 ottobre

Tempo stabile al mattino con sole prevalente, salvo ancora delle nubi con residui fenomeni sulla Sicilia nord-orientale. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nella notte da ovest ma senza fenomeni di rilievo associati.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo con cieli per lo più soleggiati e qualche addensamento sui rilievi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino locali piovaschi in Abruzzo, asciutto altrove ma con molte nubi e maggiori spazi di sereno tra Toscana, Umbria e Alto Lazio. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata tempo asciutto ovunque con anche ampie schiarite, salvo ancora qualche addensamento sul versante adriatico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse sulle regioni peninsulari, più asciutto con schiarite sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte tempo in generale miglioramento con graduali schiarite, salvo residui fenomeni sulla Puglia.

Temperature minime in calo al Nord e sulle Isole Maggiori e stazionarie o in lieve rialzo al Centro-Sud, massime stabili o in lieve rialzo in Italia salvo una lieve flessione negativa sulle regioni centrali.

