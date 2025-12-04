Asp Palermo, a Godrano la prima Casa della Comunità realizzata con fondi Pnrr

E’ stata inaugurata questa mattina a Godrano la prima Casa della Comunità realizzata dall’Asp di Palermo con fondi del PNRR, un presidio territoriale che rappresenta uno dei cardini della nuova rete di prossimità prevista dalla Missione 6 – Salute. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il Sindaco di Godrano, Daniele Bellini; in rappresentanza del Sindaco della città Metropolitana, il Sindaco di Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto; i Primi cittadini dei Comuni del comprensorio; il Direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita, il Direttore amministrativo, Ignazio Del Campo, il Presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo, Salavatore Amato; il Presidente dell’Ordine degli infermieri di Palermo, Nino Amato ed il deputato regionale Gaspare Vitrano.

La struttura, già operativa, ospita il Servizio di continuità assistenziale, l’ambulatorio del medico di medicina generale, un punto prelievi attivo il mercoledì, la postazione di consegna dei farmaci (sempre il mercoledì) e l’ambulatorio specialistico di pneumologia. A questi si aggiungeranno a breve gli ambulatori di cardiologia e diabetologia. Gli spazi includono inoltre un’area dedicata all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), una sala riunioni e locali tecnici destinati a spogliatoi e depositi.

“La Casa della Comunità di Godrano – ha dichiarato Antonino Levita, Direttore sanitario dell’Asp di Palermo – rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di una sanità territoriale più accessibile, integrata e vicina ai bisogni reali delle persone. E’ una struttura moderna, sostenibile e pensata per offrire servizi continui, in un territorio che aveva bisogno di un presidio forte e stabile”.

L’intervento sull’immobile ha riguardato una completa ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei locali: nuova distribuzione degli spazi interni, sostituzione degli infissi, rifacimento degli impianti idrici e degli impianti di climatizzazione estiva e invernale centralizzata. E’ stato, inoltre, installato un impianto fotovoltaico da 20 kW, che rende l’edificio autonomo dal punto di vista energetico.

L’appalto integrato – progettazione esecutiva e lavori – è stato affidato tramite gara aperta in accordo quadro espletata da Invitalia in qualità di centrale di committenza. Il costo complessivo dell’intervento, comprensivo di arredi, attrezzature sanitarie e allacciamenti, è stato di 545.234,53 euro, interamente finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Con questo intervento – ha sottolineato il Direttore amministrativo dell’Asp di Palermo, Ignazio Del Campo – diamo concretezza agli obiettivi del PNRR e mettiamo a disposizione della comunità un edificio efficiente, energeticamente autonomo e funzionale. L’investimento pubblico si traduce in servizi di qualità e in un modello organizzativo che guarda alla prossimità e all’innovazione”.

Nel territorio provinciale, l’Asp di Palermo ha, già, completato i lavori di ristrutturazione di altre 7 Case della Comunità (Ventimiglia, Valledolmo, Cerda, Cinisi, Monreale, Capaci e Alimena) che, una volta ultimati gli allestimenti, saranno a breve fruibili dagli utenti. Completati anche i lavori dell’Ospedale di Comunità di Piana degli Albanesi, che sarà operativo dopo le autorizzazioni amministrative di rito.

– foto ufficio stampa Asp Palermo –