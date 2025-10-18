“Siciliani appena uscite di casa vi si fionda addosso”: è arrivato in città proprio lui | L’allerta è assurda

Appena i siciliani escono di casa rischiano che gli piombi addosso in maniera inattesa, ormai è in città e ha fatto scattare l’allerta.

Un titolo che sembra essere un vero e proprio avvertimento, soprattutto per i siciliani che sembra proprio che se lo troveranno addosso appena escono da casa. Ovviamente ci si chiede di cosa si stia parlando e si teme per un animale pericoloso o qualcosa di similare.

Un allarme che preoccupa i cari siciliani che temono quello che sta per succedere, si crede che possa essere il momento di affrontare qualcosa che proprio non ci si aspettava. Ma insomma, cosa sta succedendo nella bella isola italiana?

La Sicilia che nelle ultime ore ha dovuto affrontare un terremoto e la fine dell’estate con lo scemare del turismo e dei guadagni, ora deve fare i conti con ben altro.

La protezione civile e non solo, raccomanda estrema attenzione, si chiede a tutti di evitare di uscire di casa se non strettamente necessario.

In poche ore potrebbe cambiare proprio tutto

La Sicilia si contraddistingue per la bellezza del suo mare, per le sue spiagge chiare e per tutto ciò che di bello ha questa terra. Lei che è l’isola più grande d’Italia, è un luogo dove il turismo sembra farla da padrone sia in estate che nel pieno dell’autunno. Ma in fondo, non potrebbe essere diversamente, considerando anche il clima mite per tutto l’anno, che invoglia proprio tutti a godersi questo luogo. A fare da cornice a tutto questo ci pensa, ovviamente, la buona cucina che in questo luogo sembra dare proprio il suo meglio.

Ma come si dice? Tutte le medaglie hanno il proprio rovescio no? E se dopo tanto sole e bel tempo arrivasse l’inverno improvvisamente? Ebbene, sembra che il meteo per le prossime ore non sia proprio clemente.

L’autunno sta arrivando anche qui

Gli esperti di 3B Meteo affermano che e il vortice mediterraneo si sta approfondendo in queste ore e si sposterà gradualmente verso il Tirreno meridionale, influenzando direttamente il tempo sulla Sicilia. Le condizioni metereologiche stanno per peggiorare già a partire da martedì, con un aumento delle piogge. Mercoledì si prevede una breve tregua al mattino, ma nel pomeriggio e in serata torneranno piogge e qualche temporale, soprattutto tra Palermo, Enna e Messina. Le temperature rimarranno pressoché stabili: 23°C a Palermo, 24°C a Messina, 25°C a Catania e 24°C ad Agrigento.

Giovedì invece, arriverà il vortice che renderà il tempo instabile, con rovesci molto intensi, non si escludono temporali forti e locali allagamenti. Si chiede quindi ai cittadini la massima attenzione.