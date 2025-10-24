Ufficiale Codice della Strada, “Dalle 22 alle 5 non potete circolare”: o uscite a piedi o vi state a casa vostra

Le disposizioni del Codice della Strada, dalle 22 alle 5, lasciano come unica alternativa muoversi a piedi o restare a casa: ecco cosa sapere

Stando al nuovo Codice della Strada, dalle 22 alle 5 non sarà possibile circolare.

Le nuove disposizioni imporrebbero infatti il divieto di spostarsi in auto durante queste ore.

Una misura che ha subito attirato l’attenzione e sollevato parecchie domande tra gli automobilisti.

Continua a leggere per scoprire cosa prevede davvero la norma.

Dalle 22 alle 5 non si può circolare: si esce a piedi o si sta a casa

Il nuovo Codice della Strada introduce una misura che ha lasciato molti automobilisti senza parole: dalle 22 alle 5 non sarà possibile circolare. La disposizione, diventata ufficiale, stabilisce che in questa fascia oraria è vietato mettersi alla guida, salvo che ci si muova a piedi. Una decisione che ha immediatamente suscitato non poche reazioni contrastanti. In molti si chiedono infatti come verrà applicata nell’effettivo e quali siano le motivazioni alla base di una scelta così drastica.

Il provvedimento, così come riportato, prevede dunque il blocco totale della circolazione dei veicoli durante la notte, invitando i cittadini a restare nelle proprie abitazioni o, in alternativa, a spostarsi esclusivamente a piedi. Una novità che ha generato discussioni in tutto il Paese e che ha portato a chiedersi se si tratti di una misura temporanea o definitiva. Ma cosa dice davvero il testo ufficiale? Passa subito al prossimo paragrafo per scoprire tutto quello che è stato chiarito finora.

Ecco cosa prevede davvero il Codice della Strada

Chiariamo: è vero che esiste un divieto di circolazione notturna dalle 22 alle 5, ma non riguarda l’Italia né tutti i veicoli. La norma è infatti in vigore in Svizzera e si applica esclusivamente ai mezzi pesanti. Nel dettaglio, il divieto interessa i veicoli con un peso superiore a 3,5 tonnellate e gli autoarticolati che superano le 5 tonnellate complessive, così come i veicoli che trainano un rimorchio oltre i 3,5 tonnellati.

Si tratta quindi di una misura specifica, in vigore da tempo nella Confederazione Elvetica, pensata per ridurre l’inquinamento acustico e migliorare la sicurezza stradale durante le ore notturne. Nessuna limitazione, dunque, per le automobili o per chi viaggia in Italia: la circolazione resta libera per tutti gli altri mezzi e per i cittadini che si spostano normalmente. La notizia, quindi, è reale ma riguarda soltanto una categoria ben precisa di veicoli e un contesto geografico diverso dal nostro.