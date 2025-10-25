“Una balena lunga 20 metri in mare”: è più alta di un palazzo di 6 piani | Tutti senza parole quando l’hanno vista

L’avvistamento delle ultime ore ha lasciato tutti senza parole. in acqua una balena lunga 20 metri, praticamente come un palazzo di 6 piani.

Sappiamo bene che la natura spesso ci regala qualcosa di veramente unico, animali che nessuno si immaginerebbe di vedere sulla terra e che invece, eccoli lì, in tutto il loro splendore.

La visione di una balena alta più di 20 metri sembra essere qualcosa in grado di sconvolgere veramente chiunque, anche i più esperti. Non parliamo poi dei soliti San Tommaso di turno che hanno sempre bisogno di vedere per credere.

Le balene sono i veri giganti del mare, ma ovviamente, tutto ha un limite, questo esemplare avrebbe ampiamente superato i limiti delle misure a cui di solito di è abituati.

Insomma, nell’ambiente ne parlano in maniera continua, nessuno crede ai suoi occhi e alle sue orecchie quando sente parlare di questo gigante dei mari che tutto vorrebbero toccare da vicino.

Qualcosa di veramente surreale

La realtà è questa, anche la natura ha i suoi limiti, o meglio, una balena per poter anche venire fuori dall’acqua dovrebbe avere un peso massimo specifico, che ovviamente, in questo caso sarebbe stato abbondantemente superato da questo esemplare che definiremmo più unico che raro. “Sarebbe stato un lavoro per la balena rimanere in superficie, o addirittura lasciare il fondo del mare: avrebbe richiesto un nuoto continuo contro la gravità per fare qualsiasi cosa nell’acqua“, ha affermato il paleontologo Ryosuke Motani dell’Università della California a Davis.

Insomma, un animale che sarebbe andato veramente contro natura se veramente fosse esistito.

Ecco quindi cosa sarebbe veramente successo

Anche solo immaginare un animale così grande sembra essere veramente molto complesso, eppure eccoci qui a parlare. A trarre in inganno il fossile di una balena estinta, trovata in Perù, che secondo i calcoli doveva avere una massa corporea tra le 85 e le 340 tonnellate e una lunghezza che sfiorava i 20 metri. Insomma, un vero colosso esistito ed estinto 39 milioni di anni fa.

Ma tali indicazioni sarebbero stata sconfessate, sembra proprio che, secondo i ricercatori dello Smithsonian National Museum of Natural History la densità insolita delle ossa del Perucetus avrebbe letteralmente tratto in inganno li scienziati, che avrebbero quindi commesso un banalissimo errore. Insomma, si credeva veramente che potesse essere reale un animale di questo genere, salvo poi scoprire l’errore che ha smentito veramente tutto. Ovviamente ciò non toglie che fosse comunque un animale dalle dimensioni piuttosto imponenti, in grado di dominare il suo ambiente a pieno.