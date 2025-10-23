Vietato accendere termosifoni: passata la ‘legge’ | Vi dovete morire di freddo e basta, non ci interessa

Per la legge è proibito accendere i termosifoni: in pratica, non resta che patire il freddo. Ecco cosa sapere a riguardo

Sembra ormai ufficiale: è stata approvata una legge che vieta l’accensione dei termosifoni.

La misura imporrebbe di non utilizzare il riscaldamento domestico, lasciando i cittadini senza alternative per scaldarsi.

Una decisione che ha suscitato immediatamente reazioni e polemiche in tutto il Paese.

Ma cosa prevede davvero questa nuova norma? Ecco tutti i dettagli.

I termosifoni devono restare spenti: si può solo patire il freddo

Sarebbe stata approvata una nuova legge che vieterebbe l’accensione dei termosifoni in tutta Italia. Secondo quanto riportato, la misura imporrebbe infatti ai cittadini di non utilizzare più i riscaldamenti domestici, neppure nei mesi più freddi. La notizia ha chiaramente suscitato preoccupazione e incredulità, soprattutto tra le famiglie che temono di dover affrontare l’inverno senza poter contare sul calore dei caloriferi.

Si parlerebbe anche di controlli per verificare il rispetto del presunto divieto, una possibilità che sta alimentando discussioni e polemiche in tutto il Paese. Non stupisce sapere che in molti si stanno chiedendo come sia possibile un provvedimento di questo tipo. Una vicenda che, tuttavia, merita di essere approfondita dato che rischia di stravolgere radicalmente le abitudini quotidiane di milioni di persone. Non resta che chiedersi: cosa c’è di vero in tutto questo e cosa stabilisce davvero la norma di cui tutti parlano? Passa al prossimo paragrafo per scoprire tutto ciò che è stato chiarito finora.

Ecco cosa sapere sulla “legge” in questione: tutti i dettagli

Chiariamo le cose: è vero che non si potranno accendere i termosifoni, ma solo fino alle date previste dal calendario ufficiale 2025. La normativa, regolata dal D.P.R. n. 74/2013, stabilisce per ogni zona climatica un periodo preciso in cui è consentito attivare il riscaldamento centralizzato. Si parte il 15 ottobre per la zona E, la più estesa, che comprende gran parte del Nord, mentre nelle aree più calde come Sicilia e Calabria bisognerà attendere fino al 1° dicembre.

Le ore giornaliere di accensione variano da 6 a 14, e l’interno degli edifici non deve superare i 20 gradi, con una tolleranza di 2. Ogni Comune può poi introdurre regole più rigide, come ha fatto Milano, che ha fissato il limite a 19 gradi. Chi anticipa l’accensione rischia sanzioni, salvo che disponga di un impianto autonomo. La legge in questione, dunque, si riferisce al consueto rispetto di un calendario nazionale già in vigore da anni.