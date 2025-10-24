Ufficiale, “Cittadini dell’isola, dobbiamo eliminare un giorno dal calendario”: abolita un’intera giornata | Mai successo nella storia

Non c’era altra soluzione se non eliminare per sempre una giornata dal calendario: ecco la verità sull’accaduto

A quanto pare, sull’isola è stata presa la decisione di eliminare un giorno dal calendario.

Una scelta senza precedenti, che cancella del tutto una data e modifica la scansione del tempo per i cittadini.

Una misura storica che ha lasciato tutti increduli e confusi.

Ma cosa significa davvero “abolire un giorno” e dove succede tutto ciò? Ecco la verità.

I cittadini dell’isola hanno abolito una giornata intera

Si parla di una conferma ufficiale: sull’isola hanno deciso di eliminare un giorno intero dal calendario. La misura, definita senza precedenti, avrebbe lo scopo di modificare la scansione del tempo, cancellando del tutto una data e riscrivendo la successione dei giorni. Secondo quanto riportato, la decisione avrebbe già chiaramente suscitato stupore tra i cittadini, che si sarebbero trovati di fronte a un cambiamento mai visto nella storia. Le autorità locali avrebbero tuttavia comunicato la scelta come necessaria.

L’annuncio ha rapidamente fatto il giro del mondo, sollevando domande e teorie su cosa significhi concretamente “abolire un giorno”. In molti si chiederebbero se si tratti di una misura simbolica, di un adeguamento tecnico o di un intervento con effetti reali sul calendario ufficiale. Ma cosa sta accadendo davvero sull’isola e perché è stata presa una decisione così insolita? Passa al prossimo paragrafo per scoprire i dettagli una volta per tutte.

Ecco cosa è successo (e dove): tutti i dettagli

Chiariamo la questione. La vicenda riguarda le isole Samoa, un piccolo arcipelago dell’Oceano Pacifico che nel 2011 ha davvero deciso di eliminare un giorno dal calendario. Il 30 dicembre di quell’anno non è mai esistito: il Paese è passato direttamente al 31, “saltando” dunque ventiquattro ore. Una scelta storica, motivata non da ragioni simboliche ma pratiche. Le Samoa si trovano infatti a est del 180º meridiano, la linea internazionale del cambio di data, e per questo erano uno degli ultimi luoghi al mondo in cui iniziava la giornata.

Il problema era il fuso orario: Australia e Nuova Zelanda, i principali partner commerciali dell’arcipelago, si trovavano a ovest della linea, con un differenza di quasi venti ore. Per agevolare gli scambi e sincronizzare le attività economiche, il governo samoano decise quindi di spostarsi sull’altro lato del meridiano, cancellando di fatto un giorno dal calendario. In altre parole, possiamo dire che le isole Samoa hanno fatto un vero e proprio salto nel futuro.