“Vi paghiamo per andare in piscina tutti i giorni”: e voi che continuate a lavorare | L’offerta è valida solo fino a domani

Il lavoro dei sogni, un ruolo poco conosciuto ma ben remunerato che ti permette di rilassarti e intanto guadagnare

Esistono mestieri che sembrano usciti da un romanzo o da un film, eppure sono reali. Tra questi spicca il ruolo del tester di piscine di lusso, una figura professionale che suscita immediatamente invidia e curiosità. Chi lo esercita ha il compito di valutare piscine e centri benessere, non solo dal punto di vista estetico, ma anche considerando comfort, sicurezza, accessibilità e design.

Il lavoro consiste nel provare effettivamente le piscine, immergendosi, nuotando e testando ogni funzionalità, per poi compilare relazioni dettagliate. Questi report vengono utilizzati da hotel, resort e produttori di piscine per migliorare i propri servizi, correggere difetti e anticipare eventuali lamentele dei clienti. È un mestiere che combina competenze pratiche e senso estetico, richiedendo attenzione ai dettagli e un occhio critico.

Sebbene possa sembrare incredibile, il tester di piscine di lusso è un lavoro retribuito molto bene. Alcune offerte di lavoro pubblicate negli ultimi anni indicavano compensi fino a 10 mila euro per incarichi di consulenza specifici. La combinazione di esclusività, fascino e paga elevata ha reso questa professione un vero e proprio lavoro da sogno, accessibile solo a chi sa offrire valutazioni precise e affidabili.

Il tester non valuta solo la funzionalità della piscina, ma anche aspetti estetici e artistici. La disposizione degli elementi, i materiali utilizzati, la luminosità e persino la sensazione di relax che l’ambiente trasmette sono parte integrante della valutazione. In questo senso, il ruolo si avvicina a quello di un consulente di design, con la differenza che l’oggetto della valutazione è un’esperienza sensoriale concreta.

Altri mestieri strani ma redditizi

Accanto a figure come il tester di piscine, esistono altri mestieri insoliti e ben pagati. Ad esempio, negli Stati Uniti esistono assaggiatori professionisti di marijuana, esperti che verificano qualità e sapore delle varietà legali. Allo stesso modo, alcune persone lavorano come ghost-writer per app di incontri, aiutando altri utenti a scrivere messaggi efficaci e a gestire conversazioni online.

Un altro lavoro curioso e molto richiesto riguarda gli hacker “buoni”, assunti da aziende e istituzioni per testare la sicurezza dei sistemi informatici. La loro missione è individuare falle e vulnerabilità prima che possano essere sfruttate da criminali informatici. Si tratta di una professione tecnica, altamente specializzata, che può garantire stipendi superiori ai 60 mila euro all’anno.

Consulenti d’immagine e cromoterapia

Mestieri particolari esistono anche nel mondo della consulenza estetica e psicologica. Il consulente d’immagine, o armocromista, utilizza i colori per aiutare le persone a migliorare la propria presenza e a sentirsi meglio psicologicamente. Si tratta di un lavoro sempre più diffuso e apprezzato, che unisce sensibilità artistica e capacità relazionali, e che può essere ben remunerato in base all’esperienza e alla clientela servita.

In conclusione, il mondo del lavoro offre opportunità che vanno ben oltre le professioni tradizionali. Il tester di piscine di lusso rappresenta l’emblema di un mestiere insolito, concreto e pagato bene, mentre altre figure, come assaggiatori di marijuana, ghost-writer o hacker etici, mostrano quanto la creatività e la specializzazione possano trasformare attività apparentemente strane in carriere redditizie e ambite. Questi lavori ricordano che a volte i sogni professionali più curiosi possono diventare realtà.