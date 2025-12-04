Monreale capitale mondiale dell’arte musiva: presentata la Prima Biennale Internazionale del Mosaico

Un evento senza precedenti porterà artisti da oltre venti Paesi, rinnovando l’offerta culturale della città e rafforzando l’immagine di Monreale sulla scena internazionale.

Monreale si prepara a diventare capitale internazionale dell’arte del mosaico con la “Prima Biennale Internazionale”, in programma dal 19 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, un progetto culturale di ampio respiro approvato dall’Amministrazione comunale e ideato dai direttori artistici Giovanni Alvich e Francesco Urso. La manifestazione nasce per valorizzare e rilanciare il patrimonio artistico e identitario della città, riconosciuto a livello mondiale grazie al sito Unesco “Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”. I mosaici del Duomo e del Chiostro dei Benedettini rappresentano infatti una delle più alte espressioni dell’arte medievale e costituiscono la cornice ideale per un evento dedicato al linguaggio musivo, capace di unire tradizione e innovazione.

Un evento diffuso nel cuore monumentale della città

La Biennale si articolerà in un percorso espositivo, didattico e scientifico distribuito in quattro luoghi simbolo del centro storico:

· Biblioteca Comunale “Santa Caterina” – sede delle esposizioni Bibliomosaico e dei laboratori didattici Le Botteghe Monrealesi;

· Museo dell’Arte del Mosaico (MAM) – destinato alla sezione storico-didattica dedicata al maestro ravennate Renato Signorini, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna;

· Sala Novelli – cuore della mostra internazionale Frammenti di Contemporaneità, con artisti provenienti da oltre venti Paesi;

· Complesso Monumentale Guglielmo II – sede dell’inaugurazione e principale spazio di rappresentanza.

La Biennale prevede anche azioni di rigenerazione urbana attraverso interventi di arte pubblica e attività dedicate alla formazione dei giovani artisti, al dialogo interculturale e alla promozione del territorio.

Il sostegno istituzionale

La manifestazione è finanziata attraverso la legge regionale 3/2025 che prevede contributi straordinari ai Comuni dell’Itinerario Arabo-Normanno. Le risorse saranno destinate anche al miglioramento degli allestimenti museali della Sala Novelli e del MAM. Parallelamente, il Comune intende proporre una convenzione con il Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana per agevolare i percorsi di visita, compreso l’accesso diretto dalla zona del Chiostro alla Sala Novelli.

“La Biennale Internazionale del Mosaico rappresenta per Monreale un passo decisivo verso la costruzione di un polo culturale permanente, capace di valorizzare la nostra identità e di proiettarla in una dimensione internazionale – dice il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono – È un investimento sulla bellezza, sulle nuove generazioni e sul futuro della nostra città”. “Con questa Biennale restituiamo al mosaico il ruolo che merita: non solo memoria del passato, ma linguaggio vivo, contemporaneo e condiviso – aggiunge Fabrizio Lo Verso, Assessore ai Beni e alle Attività Culturali – Abbiamo creduto con determinazione in questo progetto perché unisce formazione, creatività e promozione del territorio, rafforzando la centralità culturale di Monreale”.

“Questa Biennale è una straordinaria opportunità per consolidare il ruolo di Monreale nel panorama culturale internazionale – conclude l’onorevole Marco Intravaia, presidente del consiglio comunale – Sostenere un evento che valorizza il nostro patrimonio, coinvolge le comunità creative e richiama visitatori da tutto il mondo significa investire in una visione di crescita culturale, economica e turistica che guarda lontano. Monreale merita di essere protagonista, e questa iniziativa ne è la prova concreta”.

Accessibilità e servizi

Per la mostra Frammenti di Contemporaneità è previsto un biglietto simbolico di 2 euro, integrabile – su richiesta dei visitatori – con l’ingresso al Museo multimediale La Fabbrica di Guglielmo II con un supplemento di 3 euro (totale 5 euro). La Biennale coinvolgerà istituzioni, accademie, scuole e operatori culturali, con l’obiettivo di generare nuove opportunità artistiche, formative e turistiche per il territorio. Un evento che celebra l’eccellenza musiva monrealese e proietta la città sulla scena internazionale.