Tragico scontro frontale sulla Palermo-Sciacca: due donne morte e due giovani feriti

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada statale 624 “Palermo-Sciacca”, nei pressi di Altofonte, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre due. Lo scontro frontale ha coinvolto due automobili in un curvone al km 8,400, costringendo le polizia stradale a chiudere temporaneamente la carreggiata in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza.

Le vittime sono due donne, madre e figlia, entrambe residenti a Monreale. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Altri due giovani di 19 anni, rimasti coinvolti nell’impatto, sono stati trasportati in codice rosso nei pronto soccorso di Palermo; le loro condizioni sono attualmente al vaglio dei medici.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monreale e la polizia municipale di Altofonte, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. In attesa del medico legale e del pubblico ministero di turno, l’Anas ha previsto deviazioni temporanee lungo la strada provinciale 69 bis, attraverso gli svincoli di Giacalone e Altofonte.

Si tratta dell’ennesimo grave incidente sulla Palermo-Sciacca: solo lo scorso fine settimana un giovane aveva perso la vita in un altro sinistro sulla stessa arteria. Le autorità invitano gli automobilisti a prestare la massima prudenza, soprattutto nei tratti più pericolosi della strada.