Catania, donna chiusa in casa per paura del marito: 47enne denunciato

Un uomo di 47 anni, originario di Catania, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per detenzione abusiva di armi e maltrattamenti in famiglia. Le accuse, formulate nell’immediatezza degli eventi, restano da verificare e dovranno essere valutate dall’Autorità giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza che vale fino a sentenza definitiva.

L’intervento degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura è scattato nel corso dei servizi serali di pattugliamento, dopo una richiesta di aiuto arrivata al numero unico di emergenza. Al telefono, una donna ha riferito di essersi barricata nel proprio appartamento per paura del marito con cui aveva avuto una lite.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti attraverso il racconto della vittima, l’uomo, una volta rientrato a casa e accortosi di non poter entrare, avrebbe minacciato di sfondare la porta utilizzando un bastone di legno. La donna ha spiegato agli agenti come episodi simili si sarebbero verificati più volte nel tempo, descrivendo un clima domestico segnato da frequenti minacce e, talvolta, da gesti violenti come schiaffi e aggressioni improvvise.

Nel suo racconto, la donna ha aggiunto che il marito farebbe uso di alcol e sostanze stupefacenti, circostanza che, a suo dire, ne accentuerebbe la violenza. L’episodio che avrebbe fatto precipitare nuovamente la situazione sarebbe legato alla richiesta di restituzione di una somma di denaro: oltre 500 euro che la donna sostiene di aver prestato all’uomo. A quella richiesta, il 47enne avrebbe reagito con urla, minacce e insulti, spingendola a prendere la decisione di denunciarlo.

Durante l’intervento, gli agenti hanno inoltre trovato all’interno dell’abitazione un pugnale con lama di circa 18 centimetri. L’uomo ha dichiarato di averlo acquistato in un mercatino delle pulci, ma non avrebbe comunicato il possesso dell’arma all’Autorità di pubblica sicurezza, come previsto dalla normativa. L’oggetto è stato quindi sequestrato.

Il 47enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti, è stato denunciato per maltrattamenti contro familiari e conviventi e per detenzione abusiva di armi. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e accertare le responsabilità dell’indagato.