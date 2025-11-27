Tenta di sfondare la porta dell’ex fidanzata: arrestato 50enne per stalking e minacce

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un uomo di 50 anni ritenuto responsabile di atti persecutori, minacce e comportamenti vessatori nei confronti della sua ex fidanzata. L’arresto arriva al termine di una serie di episodi che avevano terrorizzato la donna, costringendola a chiedere aiuto alle forze dell’ordine.

La denuncia della vittima

La donna, in lacrime, ha contattato la Sala Operativa della Questura, spiegando di temere per la propria incolumità. L’ex avrebbe tentato di sfondare la porta di casa per controllare che non ci fosse nessuno all’interno. La vittima ha raccontato di essere stata sottoposta, sin dall’inizio della relazione, a comportamenti controllanti: impedimenti nei contatti con amici e parenti, continue videochiamate per verificare la sua presenza in casa e una gelosia ossessiva sempre più marcata.

Dopo la fine della relazione, l’uomo non si è rassegnato. I suoi atteggiamenti persecutori si sono intensificati: pedinamenti, appostamenti sotto l’abitazione e minacce verbali ripetute. Secondo quanto denunciato dalla donna, l’ex avrebbe addirittura minacciato di morte, sostenendo di avere con sé una pistola, e avrebbe rivolto minacce anche ai suoi parenti e ai cagnolini della vittima.

Minacce anche agli animali

In uno degli episodi più inquietanti, l’uomo avrebbe mostrato durante una videochiamata uno dei cagnolini della donna, minacciando di impiccarlo. Le intimidazioni sugli animali domestici hanno aumentato ulteriormente lo stato di paura della vittima, che ha deciso di rivolgersi alle autorità per fermare il comportamento persecutorio dell’ex.

Nei giorni scorsi, l’uomo si è presentato davanti casa della donna, colpendo ripetutamente la porta d’ingresso a calci. La donna, terrorizzata, ha chiamato la polizia. All’arrivo degli agenti, il 50enne si era già allontanato, ma le ricerche hanno portato rapidamente al suo rintraccio presso la propria abitazione.

I poliziotti della squadra volanti hanno arrestato l’uomo per atti persecutori, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. In casa il 50enne, già noto per precedenti penali in materia di reati contro il patrimonio e spaccio di droga, deteneva una pistola giocattolo priva del tappo rosso, sequestrata dalle forze dell’ordine.

Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato trasferito in carcere, in attesa di essere giudicato dall’Autorità Giudiziaria. L’arresto rappresenta un passo importante per garantire la sicurezza della vittima e prevenire ulteriori episodi di violenza.

Il caso sottolinea l’importanza di denunciare tempestivamente comportamenti ossessivi e minacce. La Polizia di Stato ricorda che episodi di stalking e violenza psicologica non devono essere sottovalutati e che esistono strumenti legali per tutelare le vittime e proteggere la loro incolumità.