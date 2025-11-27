Siracusa, aggredisce lo zio per rubargli il bancomat e incedia la casa: fermato 46enne

Un uomo di 46 anni è stato fermato dalla squadra mobile della Questura di Siracusa con accuse gravissime: incendio doloso, lesioni, rapina e sequestro di persona. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe aggredito il proprio zio di 62 anni, colpendolo ripetutamente al capo, anche con un corpo contundente. Dopo la violenza fisica, gli avrebbe sottratto la tessera del bancomat e lo avrebbe costretto a seguirlo in auto nel tentativo di prelevare denaro, senza però riuscirci.

Dopo il fallito tentativo di prelievo, l’uomo, come forma di rappresaglia, avrebbe appiccato il fuoco all’abitazione della vittima. Il rogo, divampato lo scorso 24 novembre, ha richiesto l’intervento immediato delle Volanti della Questura e dei Vigili del Fuoco, che hanno evacuato l’intero stabile per precauzione, vista l’intensità delle fiamme e il rischio per gli altri condomini.

La fuga e la cattura

Dopo l’incendio, il 46enne si è reso irreperibile, cercando rifugio presso conoscenti e cambiando continuamente alloggio per evitare di essere catturato dalla polizia. La sua latitanza è durata alcuni giorni, durante i quali gli investigatori hanno intensificato le ricerche in tutta la provincia.

Gli agenti della squadra mobile hanno infine rintracciato l’uomo in una villetta dove si nascondeva. Alla vista della polizia, il sospettato ha tentato di scappare scavalcando un balcone, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti. Subito dopo è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso e successivamente trasferito in carcere.

Indagini in corso

Le indagini sulla vicenda sono ancora in corso, con l’obiettivo di chiarire tutti i dettagli dell’aggressione e del rogo doloso. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per confermare la dinamica degli eventi e valutare eventuali responsabilità aggiuntive.

Il caso ha suscitato grande preoccupazione a Siracusa, soprattutto tra i residenti dello stabile colpito dall’incendio. L’episodio ha messo in evidenza il rischio di escalation della violenza all’interno dei nuclei familiari e l’importanza della tempestiva risposta delle forze dell’ordine.

La situazione dell’anziano

Fortunatamente, lo zio di 62 anni non ha riportato ferite letali, anche se le aggressioni subite e lo shock derivante dall’incendio hanno reso necessaria l’assistenza medica. La vittima è ora seguita dalle autorità competenti, mentre proseguono le indagini per tutelare la sua sicurezza.

Il 46enne dovrà rispondere delle accuse di sequestro di persona, rapina, lesioni e incendio doloso davanti all’autorità giudiziaria. La vicenda rischia di avere ripercussioni penali gravi, vista la combinazione di violenza fisica e danno intenzionale a persone e proprietà. Le autorità locali hanno confermato l’impegno a garantire che l’intera vicenda venga chiarita e che siano adottate tutte le misure necessarie per prevenire episodi simili in futuro.