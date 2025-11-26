Asp di Catania: attenzione ai messaggi truffa che si spacciano per comunicazioni del CUP
Nuovi messaggi truffa sono stati segnalati agli uffici dell’Asp di Catania nelle ultime ore, da parte di cittadini che hanno riferito di aver ricevuto SMS e comunicazioni tramite app di messaggistica da numeri che si presentano falsamente come il CUP – Centro Unico Prenotazione dell’Azienda sanitaria.
Le segnalazioni descrivono messaggi che invitano a cliccare su link sospetti o a contattare numeri telefonici per presunte comunicazioni urgenti.
Si tratta di comunicazioni completamente false, riconducibili presumibilmente a tentativi di truffa.
Alla luce delle segnalazioni ricevute, si invita la popolazione a:
• non cliccare sui link contenuti nei messaggi;
• non richiamare i numeri indicati;
• non fornire informazioni personali o sensibili.
L’Asp di Catania ha informato gli organi competenti dell’accaduto.
I cittadini che ritengono di essere stati vittime di questi messaggi o di aver subito una truffa sono invitati a sporgere denuncia presso la Polizia Postale o le Autorità competenti.
Per qualsiasi verifica o informazione, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i canali ufficiali dell’Asp di Catania.