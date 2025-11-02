Sicilia prima in Italia per crescita del Pil: +10,9% rispetto al 2019

La Sicilia si conferma la regione italiana con la crescita economica più alta rispetto al periodo pre-Covid. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio studi della CGIA, tra il 2019 e il 2025 il Pil reale dell’Isola è aumentato del 10,9%, superando nettamente la media nazionale e quella europea.

A livello nazionale, infatti, la crescita del Pil reale nel periodo 2019-2025 si attesta al +6,4%, un risultato comunque superiore a quello della Francia (+5%) e della Germania (+0,2%), ma inferiore alla Spagna che, con il +10%, è l’unico Paese europeo a fare meglio dell’Italia. La media dell’Area Euro si ferma invece al +6,2%.

L’ottimo risultato siciliano, nonostante un recente rallentamento di alcuni indicatori, è attribuibile soprattutto ai settori delle costruzioni, del turismo e dell’industria, trainati dagli effetti del Superbonus, della ZES Unica e del PNRR. Dopo la Sicilia, seguono la Lombardia con un +9%, la Puglia con +8,9%, l’Abruzzo con +8,1% e la Campania con +7,7%.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha accolto con soddisfazione i dati diffusi dalla CGIA:

“I dati diffusi oggi dalla CGIA di Mestre, insieme alle analisi recenti, tra gli altri, di Bankitalia, Istat, Unioncamere, Svimez e The European House – Ambrosetti, certificano una Sicilia che guida la crescita tra tutte le regioni italiane. Con un +10,9% di PIL rispetto al 2019, che si aggiunge al calo del 25% delle ore di cassa integrazione, si conferma l’efficacia delle politiche economiche portate avanti dagli ultimi governi regionali di centrodestra. Entrate tributarie in aumento, disavanzo azzerato, aumento delle imprese e dell’occupazione e una crescita superiore alla media nazionale dimostrano che la direzione intrapresa è quella giusta: un ulteriore stimolo per continuare ad andare avanti con sempre maggiore determinazione perché è il percorso vincente”.

Schifani ha poi sottolineato come, nonostante i progressi, la Sicilia resti consapevole delle difficoltà strutturali ancora da affrontare:

“Siamo consapevoli delle criticità strutturali ataviche che restano e che c’è ancora molto da fare, ma abbiamo invertito la rotta. Anche la manovra finanziaria approvata ieri in Giunta, con 300 milioni di euro per incentivare le assunzioni, stimolare gli investimenti nelle super Zes e potenziare gli interventi privati in edilizia, va proprio in questa direzione: consolidare la crescita e creare lavoro vero in Sicilia”.

Un risultato che, secondo il governo regionale, conferma la solidità delle politiche economiche adottate e rilancia la sfida per una crescita stabile e duratura nell’Isola.