Dramma della solitudine a Noto: uomo trovato morto in casa dopo un mese

Un vero e proprio dramma della solitudine si è consumato in contrada Romanello, nel territorio di Noto, in provincia di Siracusa. Un uomo di 46 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione: il decesso, secondo le prime stime, risalirebbe a circa un mese fa, ma nessuno si era accorto della sua assenza.

A fare la macabra scoperta sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Palazzolo, intervenuti nella giornata di sabato 1 novembre dopo una segnalazione, probabilmente di un passante insospettito dal forte odore proveniente dall’abitazione. Una volta entrati, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo, ormai mummificato, disteso accanto al letto.

Le prime ipotesi formulate dagli inquirenti fanno pensare a un malore improvviso. L’uomo, che viveva solo e non avrebbe avuto contatti frequenti con altre persone, sarebbe spirato senza che nessuno se ne accorgesse. Tuttavia, la Polizia – che conduce le indagini – attende ulteriori accertamenti per chiarire con precisione le cause del decesso.

Il caso riporta alla mente un episodio analogo avvenuto poche settimane fa a Pedara, in provincia di Catania, dove un uomo di 86 anni era stato trovato morto nella sua abitazione: non si avevano notizie di lui da almeno tre anni. Due storie diverse, ma unite dallo stesso filo tragico della solitudine che, ancora una volta, trasforma il silenzio delle case in un grido d’allarme sociale.