Ritrovati sani e salvi due giovani escursionisti dispersi a Rocca Busambra

Notte di ricerche a Rocca Busambra, nel Palermitano, dove due giovani escursionisti di 22 e 23 anni si erano persi durante un’escursione. L’intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e del Corpo Forestale ha permesso di rintracciare e mettere in salvo i ragazzi dopo ore di apprensione.

L’allarme è scattato nella prima serata di sabato, quando la Centrale Operativa del 118 Palermo-Trapani ha allertato il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per la scomparsa dei due giovani nell’area montuosa di Rocca Busambra.

Immediatamente sono partite due squadre di tecnici della Stazione di Palermo del Soccorso Alpino, che si sono coordinate sul posto con il personale del Corpo Forestale del distaccamento di Ficuzza e con le squadre antincendio delle postazioni Casotta e Valle Maria.

Due operatori del servizio antincendio si sono uniti alle squadre del Soccorso Alpino, che si sono dirette verso Valle San Giorgio. Dopo circa un’ora di ricerche, i due giovani sono stati individuati e raggiunti.

Dopo una prima valutazione sanitaria da parte del personale del Soccorso Alpino, gli escursionisti sono stati accompagnati fino al mezzo mobile di coordinamento ricerche e successivamente trasferiti a Ficuzza, dove ad attenderli c’era un’ambulanza del 118 per i controlli medici di rito.

Il Soccorso Alpino ha colto l’occasione per ricordare ai cittadini l’importanza di pianificare con attenzione le escursioni, soprattutto in questo periodo in cui le ore di luce si riducono sensibilmente, e di prestare la massima cura alle condizioni della propria attrezzatura, dalle scarpe all’abbigliamento tecnico.

Un ringraziamento è stato infine rivolto al personale del Corpo Forestale di Ficuzza e alle squadre antincendio delle postazioni Casotta e Valle Maria per la collaborazione e la prontezza dell’intervento.