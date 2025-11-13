Rifiuti, domani a Misterbianco sospesa la raccolta della plastica per la chiusura temporanea dell’impianto Domus Ricycle Spa
La società Dusty srl, gestore della nettezza urbana a Misterbianco (CT), non potrà provvedere nella giornata di domani, venerdì 14 novembre 2025, alla raccolta differenziata della plastica. L’Amministrazione comunale e il gestore invitano dunque gli utenti a non esporre questa sera tale frazione di rifiuto.
La sospensione del servizio si è resa necessaria a causa della chiusura temporanea dell’impianto di smaltimento in cui conferisce la società, Domus Ricycle spa di Catania.
Allo scopo di evitare ulteriori disservizi e disagi per i cittadini, Dusty rende noto che gli uffici comunali preposti sono già al lavoro per individuare una soluzione per assicurare in tempi celeri un ritorno alla normalità.