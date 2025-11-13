Mariachiara Rosato vola a Parigi: selezionata per prestigiosa Masterclass internazionale

Un’importante opportunità internazionale si apre per la giovane artista Mariachiara Rosato, allieva della Scuola di Canto Moderno Palermo “Con Noi è Tutta un’Altra Musica”. Mariachiara è stata selezionata per partecipare a una prestigiosa Masterclass intensiva a Parigi, un’iniziativa che premia l’eccellenza e il talento formatosi in Accademia.

La giovane cantante farà parte di un gruppo ristretto di otto allievi che voleranno in Francia dal 14 al 16 novembre. A sottolineare il prestigio dell’iniziativa, sarà presente anche il Direttore Artistico, Dott. Noemi Fiotti.

Il corso sarà tenuto dal Maestro Fabio Lazzara, uno dei vocal coach più autorevoli in Italia, noto per le collaborazioni con artisti di fama mondiale come Andrea Bocelli e Lara Fabian. La preparazione di Mariachiara è stata curata dal Vocal Coach Benny Giaconia che, insieme al Direttore Artistico Dott. Noemi Fiotti, ha visto nella Masterclass un’occasione di crescita internazionale per l’allieva.

“La selezione di Mariachiara Rosato in questo contesto d’élite è motivo di grande orgoglio per la nostra Accademia e riflette l’alto standard della nostra offerta formativa,” dichiara il Direttore Artistico, Dott. Noemi Fiotti. “Per lei, esibirsi a Parigi sotto la guida del Maestro Lazzara, rappresenta una tappa fondamentale per la sua carriera artistica.”

Mariachiara Rosato è considerata uno dei talenti più promettenti della Accademia di Canto e Musica Moderna Palermo “Con Noi è Tutta un’Altra Musica”. La sua partecipazione a questo evento esclusivo sottolinea l’impegno dell’Accademia nel promuovere i propri talenti sulla scena internazionale.