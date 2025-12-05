La catanese Rob è la vincitrice di X Factor 2025: cosa sappiamo di lei

Rob, della squadra di Paola Iezzi, si aggiudica la vittoria nella finalissima di X Factor 2025, andata in scena a Napoli nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito. Al secondo posto si è classificato eroCaddeo, guidato da Achille Lauro, mentre Delia, della squadra di Jake La Furia, ha conquistato il terzo gradino del podio. Quarta posizione per PierC, seguito da Francesco Gabbani. La proclamazione è avvenuta in diretta su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8, a conclusione dell’ultimo atto dello show Sky Original prodotto da Fremantle.

Cosa sappiamo di lei

La vincitrice è Roberta Scandurra, 20 anni, di Trecastagni (Catania), studentessa e cantautrice, considerata l’“underdog” di questa edizione. Rob, che ama sperimentare e fondere nei suoi brani autobiografici sonorità pop-punk, ha già un percorso artistico avviato: nel 2022 ha conquistato il Tour Music Fest come “Artist of the Year”, ottenendo una borsa di studio che le ha permesso di partecipare, nel giugno 2023, a un workshop di songwriting alla Berklee di Boston.

Nel corso delle puntate, seguendo le indicazioni della sua giudice Paola Iezzi, Rob ha consolidato la propria identità musicale portando sul palco reinterpretazioni pop-punk di brani iconici come Call Me dei Blondie, Driver License di Olivia Rodrigo nella versione JXDN, Heads Will Roll degli Yeah Yeah Yeahs, You Oughta Know di Alanis Morissette, Ti sento dei Matia Bazar, What’s Up? delle 4 Non Blondes, Bring Me to Life degli Evanescence, Un’emozione da poco di Anna Oxa e Decode dei Paramore. Il suo inedito, presentato in finale, si intitola “Cento ragazze”.