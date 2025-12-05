Meteo Sicilia di sabato 6 e domenica 7 dicembre

Sabato. Nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione nel corso della giornata con possibilità di piogge sparse sui settori settentrionali sia al mattino che al pomeriggio, più asciutto altrove con maggiori spazi di sereno. Poche variazioni in serata e nottata con precipitazioni possibili sulle coste tirreniche, ampie schiarite altrove.

Domenica. Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, residue piogge sui settori settentrionali. In serata e nottata nessuna variazione con tempo stabile e ampie schiarite.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti del tempo. Tra la serata e la notte ancora tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito specie al Nord-Ovest, nebbie e nubi basse nuovamente in formazione lungo la Pianura Padana.

AL CENTRO

Cieli soleggiati o al più poco nuvolosi nel corso delle ore diurne. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma anche addensamenti bassi e compatti sulla Toscana e sulle coste marchigiane.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sulla Puglia meridionale e tra Calabria e Sicilia settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio poche variazioni con aperture sulla Basilicata. Tra la serata e la notte residue piogge sulla Sicilia settentrionale, nuvolosità e schiarite sugli altri settori.

Temperature minime in generale diminuzione; massime stabili in rialzo al nord e sulle Isole, stazionarie o in calo altrove.

