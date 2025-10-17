Ragusa, arrestato 28enne tunisino per spaccio di droga nel centro storico

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ragusa hanno tratto in arresto in flagranza un 28enne di origini tunisine, gravemente indiziato del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arresto è avvenuto nel corso di un mirato servizio nel centro storico della città, zona dove negli ultimi mesi il fenomeno dello spaccio di droga ha destato crescente preoccupazione tra i residenti. I militari hanno monitorato i movimenti di alcune persone tra Corso Italia e via Mario Leggio, notando incontri sospetti.

I Carabinieri hanno quindi pedinato il giovane, che si spostava tra i vicoli del centro a bordo di un monopattino elettrico, fino a raggiungere la sua abitazione. Accertato un insolito afflusso di persone nei pressi dell’appartamento, i militari hanno deciso di intervenire con una perquisizione domiciliare.

All’interno dell’abitazione è stata scoperta una stanza adibita a vera e propria piazza di spaccio. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati:

1,9 kg di hashish suddivisi in panetti

17 grammi di cocaina

23 grammi di crack

400 euro in banconote di piccolo taglio

Varie attrezzature per il taglio e il confezionamento delle sostanze

Al termine delle formalità di rito, il 28enne è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito al carcere di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione conferma l’impegno delle Forze dell’Ordine nella lotta allo spaccio di droga, particolarmente sentita nei centri storici delle città, a tutela della sicurezza dei cittadini.