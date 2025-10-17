Catania, maxi-sequestro di marijuana e munizioni nel quartiere Villaggio Zia Lisa

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato a Catania per contrastare lo spaccio di droga e individuare armi clandestine pronte all’uso. Dalle zone centrali fino a quelle periferiche, pattuglie e unità specializzate mantengono alta l’attenzione sul territorio.

Nei giorni scorsi, nel quartiere Librino, gli agenti avevano già sequestrato un revolver e un fucile con matricola abrasa, insieme a numerose cartucce, nascoste in un’intercapedine di uno stabile.

L’ultimo intervento ha visto protagonisti i poliziotti della squadra cinofili della Questura di Catania, impegnati nel quartiere Villaggio Zia Lisa, già noto per episodi di spaccio. Durante i controlli, “Maui”, il cane antidroga della Questura, ha individuato sostanze stupefacenti all’esterno di uno stabile.

Le verifiche hanno portato al ritrovamento di oltre 3 chili di marijuana in un barattolo sul tetto dell’edificio. Nei pressi sono stati recuperati anche 220 grammi di marijuana in una busta di plastica e ulteriori 16 dosi, per un totale di 352 grammi, pronte per la vendita. Gli agenti hanno sequestrato anche materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Le operazioni sono proseguite nelle aree adiacenti, dove una borsa rossa lasciata in strada ha attirato l’attenzione della Polizia. Al suo interno sono state trovate 34 cartucce da fucile, anch’esse sequestrate e inviate al laboratorio della Polizia Scientifica per approfondimenti.

La Questura di Catania ribadisce l’impegno costante nella lotta contro la criminalità organizzata e lo spaccio di droga, con controlli mirati e operazioni sul territorio per garantire sicurezza ai cittadini.