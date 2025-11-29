Sicilia, “Vi diamo 300.000 euro per cambiare lavoro” | Solo in questa regione è possibile

Contributi per il Turismo in Sicilia nel 2025, le tipologie di agevolazione, gli investimenti ammessi e i beneficiari

Il turismo in Sicilia riceverà un importante impulso grazie ai contributi a fondo perduto previsti dal Programma FSC 2021-2027. L’obiettivo è sostenere le imprese del settore alberghiero ed extra-alberghiero, incentivando investimenti per migliorare l’offerta turistica regionale. Con una dotazione complessiva di 135 milioni di euro, il programma punta a promuovere la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e la competitività delle strutture ricettive siciliane.

Possono accedere ai contributi sia le micro, piccole e medie imprese dotate di personalità giuridica, sia le grandi imprese operanti nel settore del turismo. Tra i beneficiari rientrano anche consorzi, reti d’impresa, società consortili e cooperative. Le strutture ammesse comprendono alberghi, villaggi turistici, bed and breakfast, ostelli della gioventù, rifugi di montagna e aree di campeggio attrezzate, senza esclusioni all’interno dei codici ATECO specificati.

Le agevolazioni previste dal bando comprendono contributi a fondo perduto secondo due regimi: l’aiuto in De minimis e l’aiuto in esenzione. L’intensità del contributo varia a seconda della dimensione dell’impresa e del tipo di aiuto. Le micro e piccole imprese possono ottenere fino al 60% delle spese ammissibili, le medie fino al 50% e le grandi imprese fino al 40%. I massimali di finanziamento oscillano da 50.000 euro fino a 3,5 milioni di euro, in base al regime di aiuto scelto.

I contributi sono destinati ad interventi di ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione delle strutture esistenti. È possibile finanziare anche la realizzazione di nuove strutture turistiche attraverso il cambio di destinazione d’uso di immobili esistenti. Rientrano negli investimenti ammissibili anche il recupero di immobili o strutture turistiche già iniziate e non ultimate, con interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento o ricostruzione secondo le norme urbanistiche locali.

Spese finanziabili

Tra le spese ammissibili ci sono l’acquisto di fabbricati e immobili già destinati ad attività turistiche, lavori di demolizione e ricostruzione, ampliamenti e ristrutturazioni. Sono inclusi anche acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature, oltre a programmi informatici per la digitalizzazione delle strutture. Le spese di consulenze specialistiche, progettazione e direzione lavori sono ammesse nei limiti previsti dal bando, con alcune restrizioni per le grandi imprese.

I progetti verranno selezionati attraverso una graduatoria di merito, suddivisa in due distinti regimi di aiuto. La valutazione terrà conto del rapporto tra investimenti e occupazione generata, della qualità economico-finanziaria del progetto, della compatibilità ambientale e della rilevanza per le politiche di recupero urbano. Particolare attenzione sarà riservata a interventi su immobili storici e nelle aree rurali o nelle isole minori.

Criteri di premialità

A parità di punteggio, verranno privilegiati i progetti che generano ricadute occupazionali per donne e giovani e quelli che richiedono un finanziamento inferiore. L’obiettivo è incentivare iniziative imprenditoriali con maggiore sostenibilità sociale ed economica, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro e lo sviluppo di strutture più moderne, efficienti e rispettose dell’ambiente.

Lo sportello per la presentazione delle domande è aperto dalle ore 12 del 15 luglio 2025 fino alle 17 del 16 dicembre 2025, con un bando a graduatoria che selezionerà i progetti più meritevoli. È importante sottolineare che il bando è rivolto principalmente a progetti imprenditoriali strutturati, escludendo iniziative marginali come piccoli affittacamere o campeggi di piccole dimensioni, considerati poco compatibili con i requisiti per accedere ai contributi.