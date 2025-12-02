Chiesto il rinvio a giudizio per il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno

La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, esponente di Fdi, e per altre cinque persone.

Le ipotesi di reato contestate sono, a vario titolo, di corruzione e peculato. L’udienza preliminare è stata fissata per il 21 gennaio prossimo dal gup del tribunale del capoluogo siciliano, Giuseppa Zampino.

Oltre a Galvagno, all’ex portavoce e alla Cannariato, il processo è stato chiesto per l’imprenditore Alessandro Alessi, per Marianna Amato, dipendente della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana e per Roberto Marino, all’epoca dei fatti autista del presidente dell’Ars.