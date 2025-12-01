Raddoppio ferroviario Giampilieri–Fiumefreddo, De Luca: “Serve una posizione unitaria”

Si è tenuta ieri a Scaletta Zanclea una riunione convocata dal sindaco di Taormina, Cateno De Luca, per affrontare il tema del raddoppio ferroviario Giampilieri–Fiumefreddo dopo la recente delibera della Giunta regionale. Il provvedimento regionale fornisce un indirizzo a RFI per il raggiungimento degli obiettivi del comprensorio taorminese, includendo tuttavia l’ipotesi di mantenere il vecchio tracciato ferroviario fino a Giampilieri: una prospettiva giudicata inaccettabile dai Comuni che sarebbero maggiormente penalizzati dalla permanenza della linea storica.

“RFI ci ha detto chiaramente che servono approfondimenti tecnici per capire se il nuovo binario può assorbire tutto il traffico”, ha dichiarato De Luca. “Senza una nostra posizione chiara, la decisione la prenderanno altri in base alla loro convenienza tecnica, non a quella del territorio”.

Da qui l’appello ai sindaci del comprensorio: “Non sono cambiato: continuo a difendere il territorio come ho sempre fatto. Ora però basta rinvii e ambiguità. Per l’11 dicembre chiedo formalmente un documento unico, da Scaletta a Giardini Naxos, che dica tre cose: dismissione della linea storica; demolizione e smaltimento delle opere; destinazione e passaggio delle aree ai Comuni. Senza questo, la partita è persa”.

De Luca ha sottolineato che la questione non riguarda semplici ipotesi di riqualificazione superficiale: “Qui non parliamo di Greenway da cartolina con farfalline e passeggiatine a mare. Parliamo di sicurezza, protezione civile e dignità per comunità che da un secolo vivono schiacciate tra ferrovia, statale, autostrada e colline che franano. Non possiamo permettere che la linea venga dismessa senza fondi per demolirla, scaricando sui Comuni oneri da 100 a 150 milioni. Se non vincoliamo ora queste risorse, domani sarà impossibile”.

Il sindaco di Taormina ha anche confermato di aver scritto al Presidente della Regione per ribadire la necessità di trasferire tutto il traffico – passeggeri e merci – sulla nuova linea del raddoppio, liberando completamente il tracciato storico.

L’incontro si è concluso con l’impegno dei sindaci presenti a lavorare congiuntamente nelle prossime ore alla stesura di un documento unitario da presentare al commissario entro l’11 dicembre.