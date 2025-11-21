Assessore Faraoni incontra i sindacati della Specialistica ambulatoriale: “Massimo impegno per superare criticità del settore”

Si è svolto stamattina nella sede dell’assessorato regionale della Salute un incontro tra l’assessore Daniela Faraoni e le sigle sindacali che rappresentano la Specialistica ambulatoriale accreditata del settore privato. Nel corso dell’incontro sono state affrontate le principali difficoltà del comparto, in particolare il tema legato alle criticità che hanno impedito la contrattualizzazione per l’anno in corso.

«È stato un incontro molto utile – ha detto l’assessore Faraoni – per chiarire con le sigle sindacali alcuni punti sul tappeto. C’è il massimo impegno da parte del mio assessorato per venire incontro alle esigenze degli operatori della Specialistica ambulatoriale accreditata. L’occasione, in ogni caso, è stata utile anche per affrontare le questioni legate alla capacità rappresentativa degli organismi. Un tema che sarà riproposto al prossimo incontro. È un’esigenza avvertita e condivisa anche dalle organizzazioni sindacali».