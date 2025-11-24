Conte a Palermo: “Governo regionale sommerso dagli scandali, vada a casa”

A Palermo si è svolto un sit-in dei 5 Stelle, alla presenza del leader Giuseppe Conte, con l’adesione degli altri partiti del fronte d’opposizione. Lo sfondo scelto è stato il murale dedicato a Falcone e Borsellino alla Cala, simbolo della lotta alla mafia. Lo striscione principale recitava: “Basta scandali”, sintetizzando il messaggio del Movimento e degli alleati.

Conte ha lanciato un duro attacco al centrodestra che governa la Regione, chiamando in causa anche Giorgia Meloni: “Prima vanno mandati a casa”, ha dichiarato, sottolineando la necessità di costruire un fronte alternativo al centrodestra. Presenti alla manifestazione forze politiche come Sinistra Italiana, Verdi, Pd e Controcorrente, tutte compatte nel chiedere cambiamento dopo le numerose inchieste e scandali emersi nelle ultime settimane. Sul dibattito interno alla coalizione e sulle primarie, Conte ha giudicato prematuro parlarne in questo momento.

La replica della maggioranza non si è fatta attendere. In una nota congiunta, i coordinatori regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, Luca Sbardella, Marcello Caruso e Nino Germanà, hanno criticato l’iniziativa: “Ormai l’opposizione non perde occasione per sbandierare slogan vuoti e fare passerelle, spesso conditi da insulti e improperi. Zero idee, zero proposte, zero contenuti. L’ennesimo esempio lo abbiamo visto oggi con la passerella di Giuseppe Conte in Sicilia: dichiarazioni preconfezionate, buone solo per i titoli, ma totalmente scollegate dalla realtà dei fatti”.

I coordinatori hanno inoltre sottolineato i risultati concreti del governo regionale: “I numeri, quelli veri, non le chiacchiere, raccontano altro: grazie all’azione del governo regionale guidato dal presidente Schifani, la Sicilia cresce e traina la ripresa nazionale. Una fotografia certificata da Bankitalia, Istat, Svimez, Unioncamere, Cgia di Mestre, e rafforzata dal recupero di credibilità finanziaria riconosciuto dalle principali agenzie internazionali di rating. Conte stia sereno, in Sicilia non si ripeterà quanto successo nel 2018”.

La tensione politica resta alta, con l’opposizione compatta nel denunciare presunti scandali e la maggioranza pronta a difendere i risultati ottenuti e il proprio operato davanti alla cittadinanza.