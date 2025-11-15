Opposizioni compatte: pronta la mozione di sfiducia contro Schifani

A San Martino delle Scale arriva un messaggio politico chiaro: le opposizioni all’Assemblea regionale siciliana si presentano unite e determinate. M5s, Partito Democratico e Controcorrente annunciano infatti il deposito di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione, Renato Schifani, firmata da tutti e 23 i deputati dei gruppi di minoranza.

Secondo i tre gruppi, l’azione del governo regionale avrebbe «riportato indietro la Sicilia» attraverso tre anni caratterizzati da scandali, inefficienze amministrative e sprechi di risorse pubbliche. «Il presidente Schifani è fuggito dalle sue responsabilità», dichiarano, puntando il dito contro un modello di gestione che, a loro dire, avrebbe riproposto «il cuffarismo» all’interno della macchina regionale, con particolare riferimento al settore della sanità.

La mozione rappresenta, nelle intenzioni delle opposizioni, un appello rivolto non solo ai cittadini ma anche agli altri deputati dell’Ars. «È il momento di mandare a casa il governo Schifani», affermano, invitando ogni parlamentare a prendere una posizione chiara. «Chi sostiene la mozione sceglie di liberare questa terra; chi non la sosterrà, evidentemente, sceglierà di non farlo».

Per i gruppi di minoranza, la Sicilia necessita ora di una «guida nuova, credibile e libera da ombre» che impedirebbero — sostengono — lo sviluppo dell’isola e ne minerebbero la dignità istituzionale. «Siamo a un punto di svolta cruciale», concludono, richiamando tutti alla responsabilità politica e alla costruzione di un futuro diverso per la regione.