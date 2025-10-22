Ma quale città bellissima, “Palermo è invasa dai rifiuti, c’è più immondizia che persone” | Le immagini agghiaccianti

Altro che Palermo una delle città più belle, sembra proprio che sia letteralmente invasa dai rifiuti, quello che sta succedendo è sconcertante.

Palermo, capitale del Mediterraneo, città del sole, dei palazzi arabi e normanni, delle chiese barocche e dei mercati vivaci. Insomma un luogo che ogni anno viene apprezzato da milioni di turisti proprio per il suo peso e il suo fascino storico e culturale.

Ma purtroppo ci sono casi in cui dietro alle immagini da cartolina si nasconde ben altro, chi attraversa il centro storico o i quartieri più frequentati dai turisti non può fare a meno di notarlo: cumuli di spazzatura, cestini stracolmi e marciapiedi invasi da rifiuti di ogni genere. Una scena che stride con l’immagine di una città che punta tutto sul turismo e sull’accoglienza.

Purtroppo non è certo la prima delle città italiane a essere additata per questo, diverse quelle che nel corso degli anni sono finite nel mirino, come Napoli e Roma.

Comprendere cosa stia succedendo veramente è anche un modo per riuscire a intervenire al cuore del problema, considerando che, nel caso in cui non si agisca in tale modo si rischia un danno di immagine e salute dei cittadini non indifferente.

Una città soffocata dal degrado

La bellezza di Palermo non è certo in discussione, ma le immagini che sui social circolano, non lasciano alcuna via di fuga. Scene che un tempo sembravano eccezioni, oggi sono la regola, l’immondizia soffoca la città, ci sono cartacce, bottiglie di plastica, resti di cibo, sacchetti abbandonati e perfino mobili vecchi si accumulano nelle strade, persino nei luoghi simbolo della città.

Il fenomeno non risparmia neanche quello che viene considerato il “salottino di Palermo“, ovvero il cuore pulsante del centro storico, meta quotidiana di turisti e famiglie. Le immagini più recenti mostrano piazza del Parlamento, proprio davanti all’Assemblea Regionale Siciliana, letteralmente invasa da rifiuti: bottigliette, lattine, imballaggi e contenitori dei fast food sparsi ovunque. Eppure dovrebbe essere una delle zone più sorvegliate del paese e non il simbolo del degrado.

Quello che si vuole è un luogo che sia all’altezza di Palermo

La situazione che sta indignando l’Italia intera arriva proprio da Palermo, dove la sporcizia ha ormai invaso anche le aree monumentali, lo ha documentato la redazione de ilSicilia.it, che ha riportato le foto delle condizioni in cui versa piazza del Parlamento, a pochi metri da Palazzo dei Normanni, uno dei siti più visitati e storici della città. Le immagini diffuse mostrano un quadro sconfortante: sporcizia a terra, contenitori pieni, resti di cibo e bottiglie di plastica. Uno scenario che, per molti, rappresenta un fallimento collettivo.

Eppure quella è la sede del Parlamento siciliano, dove è in programma un progetto di riqualificazione urbana da 1,5 milioni di euro, già inserito nell’ultima legge Finanziaria. Un piano che si spera dia nuovo lustro a Palermo, per i turisti e per i suoi cittadini.