Vertice di maggioranza per la legge di stabilità, Schifani: “La Sicilia viene prima di tutto”

I partiti della maggioranza si sono riuniti a Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana, a Palermo. È quanto si legge in una nota diffusa nelle scorse ore. Gli sviluppi che in questi giorni stanno interessando la cronaca politica siciliana vengono seguiti “con attenzione e senso di responsabilità, riponendo la massima fiducia nell’operato della Magistratura e attendendo con rispetto gli esiti delle valutazioni in corso da parte degli organi competenti”, si legge nel comunicato.

Secondo la nota, i segretari e i capigruppo delle forze politiche che sostengono il governo di Renato Schifani si sono incontrati, come previsto nel precedente vertice, per condividere con l’Esecutivo regionale i temi da inserire nell’imminente legge di stabilità.

L’obiettivo, in linea con quanto auspicato dal presidente della Regione, è approvare la manovra entro il mese di dicembre, “così da assicurare stabilità e continuità all’azione amministrativa della Sicilia e al benessere dei cittadini”. Durante il vertice, durato quattro ore, sono stati analizzati i principali argomenti su cui i partiti della maggioranza hanno lavorato nelle ultime settimane, elaborando proposte concrete in materia di sviluppo, crescita economica, politiche del personale, interventi sociali e tutela dell’ambiente, conclude la nota.

Parallelamente, da Bruxelles, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook, nel quale ha ribadito la volontà di proseguire nel percorso di governo: “Tre anni fa ho preso un impegno con i siciliani: guidare questa Regione con responsabilità, determinazione e concretezza, per trasformare le promesse in risultati. Oggi mi trovo a Bruxelles per proseguire il lavoro del governo regionale in Europa, portando avanti il programma di sviluppo e le opportunità che la Sicilia merita”.

“Mentre a Palermo la maggioranza lavora alla legge di stabilità — per garantire continuità all’azione amministrativa — io continuo a rappresentare la Sicilia nei luoghi dove si costruiscono le politiche che contano per il nostro futuro – aggiunge -. Il mio impegno non si ferma. La Sicilia viene prima di tutto”.