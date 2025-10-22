Ultim’ora Codice della Strada, “Favorisca patente e scontrino del benzinaio”: se non lo avete sono guai seri

Al posto di blocco ormai non c’è nessuna pietà e oltre a chiederti patente e libretto devi mostrare anche lo scontrino del benzinaio.

Pensa se al posto di blocco oltre al classico patente e libretto ti venisse chiesto anche lo scontrino del benzinaio, il motivo? Un controllo specifico che dovrebbe servire alle forze dell’ordine per riuscire ad avere delle strade che siano più sicure.

Sappiamo bene quanto lavoro, soprattutto negli ultimi mesi, sia stato fatto in questa direzione. Si desidera dare agli automobilisti, una strada che sia effettivamente più sicura, prima di rischi (o quasi).

Perché sono i numeri a parlare, sulle nostre strade ci sono troppi incidenti e quelli mortali devono essere necessariamente ridotti. Ogni anno sono decine i cittadini che perdono la vita, spesso perché commettono delle infrazioni, come l’eccesso di velocità e similari.

Allora riuscire a gestire tutto questo, con interventi mirati, diventa necessario affinché il cittadino non rischi la propria incolumità ogni giorno.

Nuovo Codice della Strada e controlli a tappeto

Il compito di garantire maggiore sicurezza in strada è stato affidato al Nuovo Codice della Strada, alle modifiche che esso ha subito proprio negli ultimi mesi, con l’introduzione di sanzioni molto più severe e di provvedimenti che mirano a rendere più disciplinati gli automobilisti. Un compito non semplice da portare a compimento, ma che viene coadiuvato dalle forze dell’ordine, le quali sono pronte a far rispettare le regole a suon di sanzioni e multe piuttosto salate.

Non sono pochi gli automobilisti che hanno visto la paletta della polizia alzarsi per un controllo di routine, qualcosa che in precedenza succedeva molto più sporadicamente e che adesso, invece, è diventata la normalità. Ma per quale motivo però, dovrebbero chiedere lo scontrino del benzinaio?

Ecco le disposizioni su cui non si transige

Beh certo sarebbe alquanto esagerato chiedere lo scontrino del benzinaio, infatti la realtà è leggermente differente. Innanzitutto stiamo parlando della strade tedesche, in particolare delle «auobahn», ovvero quelle che sono le autostrade federali in Germani, dove sembra non ci sia un vero e proprio limite di velocità.

Si consiglia di non superare i 130 km/h, ma nel caso in cui si vada più veloce ci se ne assume la piena responsabilità se ci sono incidenti. Soprattutto nel caso in cui si viene beccati fermi per aver finito la benzina, si riceve una sanzione di € 30, per l’arrecato pericolo a tutta la circolazione.