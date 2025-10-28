Assicurazione auto, “Da oggi non è più obbligatoria”: passata la ‘legge’ | Dopo decenni cambia tutto

Finalmente cade l’obbligo che riguarda l’assicurazione auto, la legge è passata in maniera definitiva dopo decenni in cui era in vigore.

Il mondo dei motori cambia ancora, gli automobilisti degli ultimi mesi si sono adattati a qualsiasi tipo di modifica, nel 14 dicembre scorso quando ho dovuto fare la pace definitiva con il nuovo codice della strada e nel mese di luglio invece è stato introdotto l’alcolock per tutti coloro che vengono trovati al volante dopo aver assunto dell’alcol.

Le assicurazioni sono un tasto dolente per tutti gli automobilisti italiani e non per le regole che cambiano, ma per i loro prezzo.

Negli ultimi anni l’aumento delle polizza RC Auto è stato veramente importante, qualcuno è arrivato a pagare addirittura il doppio di quello che pagava in precedenza. Un costo veramente molto elevato che però è obbligatorio sostenere se non si vuole incorrere in sanzioni veramente molto importanti.

Ma pensa se dall’oggi al domani non fosse più obbligatorio essere in possesso dell’assicurazione valida.

Mancata assicurazione auto e sanzioni

Da quando è entrato in vigore il nuovo codice della strada, si raccolgono costantemente i numeri di quelle che sono le infrazioni maggiormente sanzionate negli ultimi mesi. In particolare sembra che siano state veramente tantissime le automobili fermate senza una regolare RC Auto. Il contratto è indispensabile nei momenti in cui si viene coinvolto in un incidente, anzi banale. Solo avendo un RC auto valida è possibile coprire eventuali danni che le automobili coinvolte nella loro stessa incidente possono subire.

Nel caso in cui si venga trovati senza assicurazione valida, la sanzione va da 866 € fino ad arrivare a 3464 €, con sequestro del veicolo fino alla stipula della polizza e decurtazione di cinque punti dalla patente. Insomma un vero e proprio guaio che però si può evitare semplicemente stipulando un contratto che si è efficace e anche conveniente.

Meglio fare chiarezza

A questo punto è forse arrivato il momento di fare chiarezza. L’assicurazione auto deve essere ancora stipulata in maniera costante e irregolare per evitare sanzioni importanti, l’obbligo che è venuto meno è quello di esporre il contrassegno assicurativo sul vetro dell’automobile. Fino a non molto tempo fa, questo era obbligatorio, ma attualmente, tale obbligo è decaduto

Questo è stato possibile grazie all’implementazione di metodi più tecnologici per il controllo delle automobili in circolazione. Gli agenti di polizia è sufficiente inserire il numero di targa per riuscire a capire se quell’auto circola regolarmente o meno.