Ufficiale, “Vietato mangiare e bere”: o lo fate a casa vostra o pagate il multone | Passata la ‘legge’

Adesso è ufficiale e a dirlo è la legge che prevede anche una sonora multa per coloro che non rispettano il divieto, non si può né mangiare né bere in auto.

Il nuovo codice della strada ci pone di fronte a una serie di regole che sono spesso difficili da rispettare. Possiamo dire che a riguardo c’è una data di svolta ovvero quella del 14 dicembre scorso, quando sono entrate in vigore le nuove regole.

Matteo Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha dovuto lavorare duramente per riuscire ad offrire una regolamentazione che rendesse le nostre strade molto più sicure.

Perché a parlare sono i numeri e ci dicono che gli incidenti che sulle strade italiane si verificano sono veramente tante, tra quelli di importante entità e quelli invece, che sembrano essere meno influenti.

Spesso basta una sola distrazione per mettere a rischio se stessi e gli altri.

Sanzioni più aspre e nuovi divieti

Quello che la riforma ha previsto è proprio questo, delle sanzioni molto più aspre e una serie di divieti che dovrebbero assicurare maggiore sicurezza in strada. Al momento i numeri sembrano aver dato ragione agli addetti ai lavori, con gli incidenti che sono diminuiti in maniera netta sul territorio italiano. Un risultato che porta alla luce la difficoltà di far rispettare le regole agli automobilisti, sempre pronti a fare di testa loro senza pensare alle conseguenze.

Allora quello che è stato deciso è di dislocare le forze dell’ordine, impegnarle nei controlli in strada, al fine di sanzionare coloro che non rispettano le regole. Il tutto con un aumento degli importi delle sanzioni.

Il divieto di mangiare e bere

Se ne è parlato veramente tanto, ma al momento non ci sono leggi di questo genere in Italia, anche se è espressamente vietato ogni comportamento che distrae dalla guida e per il quale sono previste sanzioni fino a € 1.000.

Il divieto di mangiare e bere al volante è stato introdotto in Inghilterra, dove è stata anche prevista una multa da € 100 oltre alla decurtazione di 3 punti dalla patente di guida. Un divieto che in America, ad esempio, dove sono abituati a bere e mangiare in auto in maniera costante, sarebbe difficile da far rispettare, ma in Inghilterra, sembra essere molto più gestibile. Insomma, niente spuntini, almeno mentre si è al volante, perché questo comportamento potrebbe distrarre dalla guida e quindi mettere in pericolo sia se stessi che gli altri.