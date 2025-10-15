Ultim’ora Codice della Strada, “Dovete circolare a sinistra e superare a destra”: la legge è arrivata anche qui

Un’ultima indiscrezione sul codice della strada, ora occorre circolare a sinistra e superare a destra, ormai è legge.

Gli automobilisti italiani si stanno ormai abituando a questi cambiamenti frequenti per quello che riguarda le regole che devono seguire quando si mettono alla guida delle loro vettura. Lo scorso dicembre è stato il punto di svolta, il momento in cui tutto questo è stato chiaro.

L’introduzione del Nuovo Codice della Strada ha messo in allerta gli automobilisti che hanno subito compreso come le strade italiane non sarebbero più state le stesse, per via delle nuove norme e sanzioni.

Il compito da portare a termine è la possibilità di avere strade più sicure, dove gli automobilisti possono muoversi senza dover fare i conti con continui incidenti. I numeri al momento sembrano dare ragione alla modifica, anche se per gli automobilisti fare i conti con le regole che cambiano di continuo non sempre è semplice.

Addirittura trovarsi a dover guidare in maniera diversa da come si è abituati finisce per essere un notevole problema.

Nuovo Codice della Strada, nuove regole e sanzioni più elevate

Il Nuovo Codice della Strada si contraddistingue per alcune nuove regole, ma soprattutto per le sanzioni molto più severe ed elevate. Il sistema italiano di basa proprio su un sistema di sanzioni che dovrebbero colpire l’automobilista facendo in modo che esso non commetta l’infrazione nuovamente evitando di diventare pericoloso per se stesso e anche per gli altri presenti in strada.

Questo è il motivo per cui, soprattutto in alcuni casi, sono state introdotte sanzioni molto più severe, come per chi viene trovato in stato d’ebrezza o dopo aver consumato sostanze stupefacenti. Si ricorda, ad esempio, l’introduzione dell’alcolock dispositivo obbligatorio per coloro trovati in stato d’ebrezza al volante.

Ancora cambiamenti in vista?

Ma veramente si dovrà guidare in una maniera completamente differente da quella a cui siamo abituati? No, tranquilli, al momento le abitudini di guida potranno restare le stesse, si lascia la guida a sinistra e il sorpasso a destra in Inghilterra, dove questo modo di circolare è la normalità e forse per noi resta qualcosa di veramente molto difficile da comprendere.

Insomma, nessun cambiamento, anche se a tutti gli effetti, ci sarebbero alcuni esperti convinti pienamente che quello inglese sia il modo di guidare più congeniale in assoluto e anche il più sicuro. Quindi non si esclude che in futuro qualcosa possa cambiare.