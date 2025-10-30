Termini Imerese: arrestato 29enne per maltrattamenti in famiglia e violazione delle misure cautelari

Nella giornata del 20 ottobre, gli agenti del Commissariato di P.S. di Termini Imerese hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di C.S., 29enne responsabile di maltrattamenti nei confronti della madre.

Le indagini sono iniziate a seguito delle denunce della donna, che hanno permesso di accertare come il figlio, in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di sostanze stupefacenti, avesse messo in atto comportamenti violenti ripetuti. Oltre a provocare lesioni fisiche, il giovane minacciava la madre, la insultava, distruggeva oggetti domestici e vendeva elettrodomestici per acquistare droga.

In un primo momento, la Procura della Repubblica aveva disposto nei confronti del giovane il divieto di avvicinamento alla madre con braccialetto elettronico, successivamente integrato con il divieto di dimora a Termini Imerese. Tuttavia, le indagini hanno evidenziato continue violazioni di tali prescrizioni, tra cui richieste di denaro e minacce verso la madre.

Grazie alle segnalazioni del dispositivo antistalking e alla collaborazione con la Questura di Milano, gli agenti sono riusciti a intercettare e arrestare il 29enne, che si era spostato nel Nord Italia poco prima dell’emissione della misura cautelare in carcere.

Il giovane è ora ristretto presso una struttura penitenziaria, mentre proseguono le indagini per accertare ulteriori responsabilità.