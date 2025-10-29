Vienna, riaperte le indagini sulla morte di Aurora Maniscalco: la famiglia chiede verità

Sono state riaperte a Vienna le indagini sulla tragica morte di Aurora Maniscalco, la giovane hostess di Palermo di 24 anni, precipitata dal terzo piano di un appartamento lungo la Universumstrasse nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi. La ragazza viveva nella capitale austriaca insieme al fidanzato, Elio Bargione.

All’indomani della tragedia, alcuni residenti avevano scritto sui muri del palazzo, con bombolette spray, la frase “Stop Femizide”, denunciando il sospetto che si sia trattato di un femminicidio.

“Adesso indagano parallelamente sia le autorità italiane che quelle austriache – spiega l’avvocato Alberto Raffadale, legale della famiglia Maniscalco – ho presentato istanza, insieme al collega Andrea Longo del foro di Vienna, che si sta occupando insieme a me del caso. Al momento non sappiamo cosa stiano facendo le autorità austriache, sicuramente stanno sentendo i testimoni, forse anche Bargione. La cosa importante è dimostrare la dinamica della caduta che ha provocato la morte della ragazza, soprattutto viste le incongruenze fornite da lui stesso e dai testimoni”.

Fuori dal palazzo, una residente commenta: “Qui nessuno crede che si sia trattato di suicidio, ma molti hanno paura di parlare. Quando i due vennero ad abitare qui, inizialmente non litigavano; poi iniziarono le liti e le urla. Cose simili non erano mai accadute in questa via. Siamo molto dispiaciuti per quella ragazza”. Una commerciante della zona aggiunge: “Nel quartiere non se ne parla più, tutti tendono a evitare il discorso perché la gente qui non si vuole immischiarsi negli affari degli altri”.

La famiglia, già prima della riapertura delle indagini, aveva chiesto al proprietario dell’appartamento di non affittarlo, per evitare che eventuali prove potessero disperdersi. La salma di Aurora è stata sepolta a Palermo, nel cimitero dei Rotoli, ma la speranza della famiglia è che, quando sarà possibile, il corpo possa essere cremato, come la ragazza avrebbe voluto.