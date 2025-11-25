Supermarket nel mirino: arrestate due donne per furto aggravato a Palermo

La Polizia di Stato ha arrestato due donne di 33 e 22 anni, entrambe già note alle forze dell’ordine, ritenute responsabili di un furto aggravato avvenuto all’interno di un noto supermercato cittadino. L’operazione è stata condotta dal personale del Commissariato di P.S. “Porta Nuova”, che ha ricostruito con precisione le fasi dell’episodio, culminato con l’arresto delle due sospette mentre tentavano la fuga.

Secondo quanto emerso, le due si erano introdotte nel punto vendita poco dopo l’orario di apertura, spacciandosi per comuni clienti. Approfittando di un momento di calma, si sono avvicinate ai reparti surgelati e cosmesi, riempiendo con estrema rapidità una borsa con confezioni di salmone e deodoranti per un valore superiore ai 200 euro. Un’azione fulminea e studiata, segno di una certa dimestichezza con questo tipo di reati.

Il comportamento sospetto non è sfuggito né ai clienti né al personale del supermercato. Un dipendente, avvertito di quanto stava accadendo, ha raggiunto le due donne proprio mentre oltrepassavano le casse senza pagare. A quel punto, le due hanno tentato di sottrarsi al controllo e si sono allontanate a bordo di una bicicletta elettrica, non prima di avere insultato e minacciato di morte il lavoratore che aveva cercato di fermarle.

Immediata è scattata la segnalazione al numero unico di emergenza “112” e al Commissariato “Porta Nuova”, competente per territorio. Gli agenti della sezione investigativa, ascoltata la descrizione delle due sospettate, hanno immediatamente riconosciuto tratti compatibili con due donne già segnalate per precedenti reati analoghi e residenti in una zona sottoposta a costante monitoraggio.

Pochi minuti dopo, grazie alla conoscenza capillare del territorio e ai percorsi abituali delle due, i poliziotti hanno intercettato la bici elettrica con a bordo le ricercate. Nel cestino posteriore, gli agenti hanno ritrovato la merce appena trafugata. Le due donne non hanno potuto fare altro che ammettere il furto.

Le indagini avviate subito dopo hanno permesso di collegare le arrestate ad altri due episodi analoghi, avvenuti alla fine di ottobre in un diverso punto vendita della stessa catena. In quelle occasioni, insieme a una terza complice poi identificata, avrebbero sottratto caramelle, cioccolatini e chewing gum posizionati vicino alle casse, per un valore complessivo superiore ai 2.000 euro. Per questi fatti, il trio è stato denunciato per furto pluriaggravato in concorso e in continuazione.

Particolare rilievo investigativo è rivestito dal contenuto dei telefoni cellulari sequestrati alle due donne arrestate. Le prime analisi avrebbero infatti rivelato elementi che fanno pensare a una possibile serialità nei furti, con tracce di vere e proprie “pianificazioni” e perfino una sorta di rendicontazione della merce trafugata. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali collegamenti con altri episodi registrati negli ultimi mesi nella stessa area cittadina.

L’azione rapida e coordinata della Polizia ha così messo fine, almeno momentaneamente, a una serie di furti che stavano creando allarme e danni economici significativi ai commercianti della zona.