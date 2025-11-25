Palermo, giovane arrestato per numerosi reati predatori nel quartiere Borgonuovo

Nei giorni scorsi, la Squadra Mobile di Palermo ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane classe 2009, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento arriva al termine di complesse attività investigative che hanno ricostruito il coinvolgimento del ragazzo in numerosi reati predatori, commessi in concorso con altri soggetti.

Le indagini, condotte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, hanno evidenziato gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane, inserito nel contesto criminale del quartiere Borgonuovo. L’attività della Squadra Mobile si inserisce in un più ampio quadro investigativo volto a smantellare un gruppo di giovani dediti a furti e altri reati contro il patrimonio, operanti sia nel capoluogo sia in diversi comuni dell’hinterland palermitano, già oggetto di analoghe misure restrittive nei mesi scorsi.

Tra i reati contestati al minore emergono numerosi furti presso esercizi commerciali commessi con il metodo della cosiddetta “spaccata”, che prevede l’utilizzo di veicoli rubati per infrangere le vetrine e introdursi nei locali. Inoltre, il giovane è ritenuto responsabile di un episodio di tentata estorsione mediante “cavallo di ritorno”, pratica consistente nel sottrarre un veicolo e poi richiedere denaro al proprietario per la restituzione.

Il minore era già ristretto presso l’Istituto per Minorenni di Palermo per fatti analoghi. L’ordinanza cautelare conferma l’attenzione delle autorità giudiziarie e delle forze di polizia nel contrasto dei reati predatori commessi dai minori, rafforzando l’azione di prevenzione e controllo nel territorio palermitano.