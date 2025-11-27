Sidra Catania: furti di contatori nel catanese causano disagi per gli utenti

Una serie di furti, rapidi e mirati, sta colpendo nelle ultime settimane la rete idrica cittadina. Nelle ore notturne, in diverse zone di Catania, ignoti stanno sradicando i contatori in ottone installati presso le utenze servite da SIDRA S.p.A., lasciando interi nuclei familiari senza acqua e causando gravi ripercussioni sul servizio.

Il fenomeno, in costante aumento, riguarda i gruppi di misura del Servizio Idrico Integrato e produce un doppio danno: da un lato gli utenti si ritrovano improvvisamente senza fornitura idrica, dall’altro l’azienda è costretta a intervenire con urgenza per sostituire i contatori trafugati, sostenendo costi significativi e mobilitando personale e mezzi per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.

Oltre all’interruzione del servizio, la rimozione dei contatori provoca anche ingenti perdite d’acqua dagli impianti danneggiati, con rischi di allagamenti e sbilanciamenti di portata sulla rete. Una situazione che può influire sulla qualità dell’erogazione idrica all’intera collettività.

L’azienda invita gli utenti vittime dei furti a presentare tempestivamente in sede la denuncia alle Autorità competenti, documento necessario per avviare le procedure di ripristino del contatore e della fornitura. «Nonostante le forti criticità – sottolinea il presidente Sidra Mario Di Mulo – confermiamo il nostro impegno a garantire continuità ed efficienza del servizio idrico, ringraziando i cittadini e le istituzioni per la collaborazione».