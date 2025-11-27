Locazioni turistiche non imprenditoriali, Confare Confcommercio Palermo: “Procedure semplificate e Tari più equa”

“Bisogna uniformare, semplificare e rendere oggettivamente chiare e coerenti tutte le procedure burocratiche che riguardano le comunicazioni di inizio attività delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale”.

È questa la proposta di Alberto Costa, presidente di Confare, l’associazione di Confcommercio Palermo degli operatori del settore ricettivo extralberghiero e delle locazioni turistiche”, che ha incontrato l’assessore comunale al Turismo Alessandro Anello: all’incontro era presente una delegazione di Confare composta da Saverio Panzica, Cinzia Sciarrino e Giorgio Bruno che ha evidenziato la necessità di evitare – come già accaduto – interpretazioni diverse della Legge regionale da parte degli uffici coinvolti.

La prima richiesta è quella di considerare l’allegato B della Legge regionale come documento unico per l’avvio dell’attività, dato che già prevede gli allegati principali. Per semplificare i passaggi con il Comune, si chiede che la modalità preferibile per la presentazione delle domande sia l’invio digitale della comunicazione, così da presentare pratiche complete e ridurre gli intoppi operativi.

Sul fronte Tari, Confare ha sottolineato l’esigenza di un criterio di calcolo più aderente all’uso reale degli immobili destinati alle locazioni brevi: stagionalità, tassi di occupazione e periodi di chiusura dovrebbero tradursi in tariffe più sostenibili, evitando assimilazioni con attività molto diverse.

Nel corso della riunione sono state ribadite alcune scadenze e differenziazioni: chi già affitta dovrà adeguarsi entro il 30 giugno 2026 inviando l’allegato B alla Pec del Dipartimento Turismo; ogni appartamento con subalterno distinto richiede una comunicazione dedicata; le attività svolte in forma imprenditoriale, invece, presentano la Scia al Suap e non utilizzano l’allegato B.

“Un incontro molto utile – sottolinea la delegazione di Confare – perché l’assessore Anello ha detto di comprendere il senso delle nostre richieste e coinvolgerà l’assessorato regionale per raggiungere l’obiettivo di una uniforme applicazione delle regole”.