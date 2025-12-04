Sequestro di coralli protetti all’aeroporto di Catania: sanzionato un passeggero

Un intervento congiunto della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha portato al sequestro di 6 chilogrammi di corallo a rischio estinzione presso l’aeroporto di Catania-Fontanarossa. L’operazione, frutto di controlli mirati e analisi di rischio, ha permesso di intercettare un cittadino italiano, residente in provincia di Palermo, proveniente da Sharm el Sheikh, che aveva nascosto nei bagagli una colonia di 16 esemplari di corallo appartenenti all’ordine “scleractinia”.

Si tratta di specie protette dalla Convenzione internazionale di Washington (CITES), che regolamenta il commercio di fauna e flora minacciate di estinzione. Alcuni coralli presentavano evidenti segni di recente estrazione dalla barriera corallina, una pratica che rischia di compromettere l’intero ecosistema marino.

I coralli, privi dei certificati di origine e delle licenze previste dalla normativa internazionale, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Al passeggero è stata inoltre inflitta una sanzione di 5.000 euro.

L’operazione conferma l’impegno quotidiano della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel contrasto dei traffici illeciti, con particolare attenzione alla tutela della fauna e della flora protetta. L’attività rappresenta un concreto presidio a salvaguardia della legalità e della biodiversità, a garanzia della sicurezza e del rispetto delle normative internazionali.