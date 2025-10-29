Riesi, 36enne arrestato per violenza sessuale e maltrattamenti

Un uomo di 36 anni, residente a Riesi, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate.

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal Gip del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della Procura della Repubblica, al termine di un’indagine avviata dopo la denuncia presentata dalla vittima.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione sentimentale con la ex compagna e avrebbe continuato a contattarla con il pretesto di un chiarimento. In più occasioni avrebbe posto in essere comportamenti violenti e persecutori, creando nella donna uno stato di forte ansia e paura.

Durante uno di questi incontri, avvenuto nell’abitazione della vittima, il 36enne avrebbe – secondo l’accusa – aggredito la donna costringendola a subire atti sessuali, che avrebbe anche ripreso con il proprio cellulare.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Caltanissetta, hanno portato a raccogliere elementi ritenuti gravi a carico dell’uomo, culminando nell’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare eseguita dai militari dell’Arma.

Si precisa che l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva, e che le accuse nei suoi confronti dovranno essere verificate nel corso del processo.