Il cantante neomelodico Niko Pandetta lascia il carcere di Cagliari

Il cantante neomelodico catanese Niko Pandetta, 32 anni, nipote del boss mafioso Turi Cappello, ha lasciato il carcere di Cagliari per essere trasferito in una comunità in Calabria, dove continuerà a scontare la condanna a quattro anni e cinque mesi di reclusione per spaccio di droga ed evasione.

La decisione è stata assunta dal magistrato di sorveglianza del capoluogo sardo, che ha disposto il trasferimento del detenuto in una struttura alternativa al carcere. Sui social è circolato un video in cui Pandetta viene ripreso mentre lascia l’istituto penitenziario.

Il cantante era stato arrestato il 19 ottobre 2024 a Milano dalla polizia, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Catania, dopo che la Corte di Cassazione aveva respinto il suo ricorso, rendendo definitiva la sentenza di condanna.

Pandetta è inoltre indagato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo nell’ambito di un’inchiesta su un presunto traffico di droga e cellulari nel carcere Pagliarelli.

Il suo nome era tornato al centro delle cronache anche per un episodio avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 maggio scorsi, quando durante il concerto “One Day” alla Plaia di Catania, il trapper Baby Gang aveva proiettato un video di Pandetta sul maxi schermo. L’episodio aveva destato scalpore e portato a una perquisizione nel carcere di Rossano, dove il cantante era detenuto: gli agenti della polizia penitenziaria avevano trovato un telefono cellulare nella sua cella.