Questo borgo siciliano è il più bello di Italia, conta solo 6mila anime e qui la vita costa la metà | Con 700 euro campate tutto il mese

Incredibile: in questo borgo siciliano ti bastano circa 700 euro al mese per avere una qualità della vita altissima. Ecco dove si trova

Questo borgo siciliano viene descritto come il più bello d’Italia.

Conta appena 6mila abitanti, ma offre una qualità della vita invidiabile.

Qui, secondo le stime, bastano circa 700 euro al mese per vivere bene, spendendo la metà rispetto ad altre zone del Paese.

Non resta che scoprire dove si trova e cosa rende questo luogo così speciale.

Il borgo siciliano più bello d’Italia: la qualità della vita è altissima

In Sicilia esiste un borgo che viene indicato come il più bello d’Italia. Si tratta di un piccolo centro abitato che conta circa 6mila anime, dove la vita scorre lenta e serena, lontana dal caos delle grandi città. Oltre al fascino del luogo, a colpire è soprattutto il costo della vita: qui bastano circa 700 euro al mese per vivere, una cifra che in altre zone del Paese non sarebbe sufficiente nemmeno per coprire le spese essenziali.

Nel borgo siciliano, invece, con questa somma si riesce a mantenere uno stile di vita dignitoso, tra affitti bassi, cibo a chilometro zero e un forte senso di comunità. È proprio questa combinazione di bellezza, tranquillità e convenienza economica che lo rende un luogo unico nel suo genere. Ma dove si trova esattamente questo piccolo paradiso e cosa lo rende così speciale? Non resta che scoprirlo nel dettaglio.

Ecco dove si trova questo paese e perché è così speciale

Il borgo di cui si parla è Gangi, in provincia di Palermo. Insignito del titolo di Borgo più bello d’Italia nel 2014, conta oggi poco meno di 6mila abitanti e continua a essere considerato uno dei luoghi più affascinanti e convenienti della Sicilia. Qui, infatti, la vita costa molto meno rispetto ad altre località dell’isola: dai servizi essenziali come spesa, utenze e trasporti, fino ai costi delle abitazioni.

Secondo i dati, i prezzi degli immobili variano tra i 650 e i 700 euro al metro quadro, con case indipendenti o appartamenti acquistabili anche a 10-20mila euro. A contribuire alla rinascita del borgo è stata anche la famosa iniziativa delle case a 1 euro, nata per contrastare lo spopolamento e accolta con entusiasmo dai residenti. Oggi Gangi rappresenta un esempio di equilibrio tra bellezza, accessibilità e qualità della vita. In altre parole, un luogo dove vivere bene è ancora possibile e dove la Sicilia mostra il suo volto più autentico.